Índice de infrações causadas por execesso de velocidade cai quase 25% no primeiro semestre em MS

Os dados foram divulgados nesta manhã (6) pelo Detran-MS, e um dos motivos podem ser levados em consideração pela baixa, é o isolamento social entre os meses de março e abril - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No primeiro semestre do ano, o índice de infrações cometidas por excesso de velocidade caiu 24,8%, se foi feita um comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2019, foram registradas 202.076 infrações, já em 2020 o índice é de 151.896. Os dados foram divulgados nesta manhã (6) pelo Detran-MS, e um dos motivos podem ser levados em consideração pela baixa, é o isolamento social entre os meses de março e abril.

Uma das pessoas que sentiram o impacto do excesso de velocidade no trânsito, foi Rayssa Favaro. Em 2009 quando voltava da casa de amigos por volta das 6h da manhã E se envolveu em um acidente de trânsito. “Ela voltava da casa de amigos, quando teve o carro colido na lateral por outro veículo. A perícia apontou a velocidade de 40 km/h no carro da Rayssa e 104 km/h no outro carro. Só o fator velocidade já é causador de danos graves”, relatou a mãe. A jovem sofreu uma lesão axonal difusa.

“Eu pedia a ela que nunca viesse na madrugada, tipo três ou quatro da manhã. Sempre pedia que esperasse clarear o dia e eu tenho isso na minha alma. Talvez se eu não tivesse dito isso pra minha filha, ela teria vindo em outro horário”, ponderou.

Onze anos depois do ocorrido, o crime prescreveu e o condutor do outro carro, na época com 18 anos, não foi a julgamento.

Rayssa com a família, onze anos após o acidente. (Foto: Arquivo de Família)

“É muito difícil eu não desejo isso pra ninguém, nem mesmo para a família do rapaz. Hoje estamos mais acostumados com essa ideia, embora não deixemos de lutar para que ela volte a andar e ter suas atividades. Mas a gente sabe que a pancada foi forte e as limitações são grandes. Por isso que eu digo, todo cuidado na direção veicular é pouco. A velocidade não te dá tempo de reação. Um conselho: Primeiro, não beba e dirija! Segundo, não corra dentro da cidade, diminua sua velocidade, saia mais cedo, não tente tirar o atraso no acelerador do seu veículo”, relata o pai de Rayssa.