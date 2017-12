Importadora traz Shelby GT 350 por R$ 499 mil

Ford decidiu trazer para o Brasil o Mustang que será oferecido unicamente na versão GT Premium - Divulgação

53 anos após seu lançamento, a Ford decidiu trazer para o Brasil o Mustang que será oferecido unicamente na versão GT Premium com motor V8 302 5,0 litros e 466cv com câmbio automático de dez marchas. Quem deseja um pouco mais, pode optar pela importação independente das demais versões como o Shelby GT 350, disponível por R$ 499 mil na Direct Imports.

O Shelby GT 350 tem motor V8 5,2 litros e 526cv associado à transmissão manual Tremec de seis marchas, suspensão com ajuste automático MagneRide, pneus Michelin Sport Cup 2 com rodas aro 19 exclusivas, suspensão traseira independente, freios Brembo redimensionados a disco ventilados nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade exclusivo para a versão e sistema extra de refrigeração para o diferencial, câmbio e sistema de lubrificação. Com visual aprimorado, o Shelby tem bancos Recaro, pedais exclusivos, volante revestido em couro e Alcântara e acabamento diferenciado nas portas e painel com tecido em suede.

“A configuração da linha 2018 está disponível para configuração e atende o perfil de consumidor que busca a essência da esportividade já que o câmbio do Mustang que será vendido no Brasil nas concessionárias tem apenas transmissão automática, e sem dúvida o Shelby continuará bastante procurado, assim como já vendemos muitos Corvette no Brasil para quem quer mais do que um Camaro pode oferecer”, explica Daniel Valério, CEO da Direct Imports.

No mercado de 2004, a Direct Imports tem sede na Avenida Europa, 873 em São Paulo e estrutura própria em Miami, EUA. O Shelby GT 350 à venda por R$ 499 mil inclui todos os impostos, transporte e taxas alfandegárias com entrega em todo o Brasil com prazo médio de 45 dias.