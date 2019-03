Importadora traz Alfa Romeo Stelvio para o Brasil

Importadora de carros independente de São Paulo, trouxe ao Brasil o Alfa Romeo Stelvio Q4 - Divulgação

A Direct Imports, importadora de carros independente de São Paulo, trouxe ao Brasil o Alfa Romeo Stelvio Q4, o primeiro modelo dessa categoria da fabricante italiana a desembarcar por aqui. O preço do crossover é R$ 399 mil já com taxas e impostos.

Lançado em 2016, o Stelvio é fabricado na cidade italiana de Cassino Frosinone, e vendido na Europa e Estados Unidos pela Fiat Chrysler (FCA) sob a plataforma Giorgio, usada em produtos das linhas Maserati, Dodge e Jeep. O Stelvio Q4 vem equipado com motor 2.0 turbo MultiAir de alumínio que desenvolve 280cv e câmbio automático de oito velocidades acelerando de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos. Além desta versão, a Alfa Romeo oferece o Stelvio Quadrifoglio com motor 2.9 V6 twin-turbo de 503cv desenvolvido pela Ferrari.

O Stelvio vem de fábrica com faróis de projetor HID com luzes diurnas e lanternas traseiras em LED, retrovisores laterais com opção de aquecimento, spoiler traseiro integrado, interior com iluminação em LED, ar-condicionado dual-zone, cluster digital de 6,5”, quatro portas USB, volante revestido em couro, freios dianteiros de quatro pistões Brembo com freios traseiros de um pistão e rodas aro 20”.

O kit multimídia funciona integrado com Apple CarPlay, Android Auto, tem tela widescreen de 8,8”, com navegação 3D e controle giratório. Além disso, o carro ainda conta com um sistema de som premium assinado pela Harman Kardon com 14 alto-falantes.

“Novamente a Direct Imports traz uma exclusividade ao mercado brasileiro. Sabemos, inclusive, que se tratada única oportunidade a pronta entrega de um veículo icônico da linha Alfa Romeo”, comentou Daniel Valerio, CEO da Direct Imports. O executivo ainda afirma que “o Stelvio é um carro aclamado fora do Brasil e temos a certeza que é um modelo que pode fazer sucesso por aqui”.