Hyundai ix35 ganha ESP e mais equipamentos na versão GL

A versão intermediária do Hyundai ix35, GL, está mais equipada. Agora, a configuração de R$ 107.050 (antes, o preço era de R$ 105.990) passa a ter controles eletrônicos de estabilidade e tração de série, itens antes disponíveis apenas no modelo topo de linha.

A configuração mais sofisticada também teve aumento de preço, de R$ 129.990 para R$ 131.290. Já o modelo de entrada não sofreu alterações, e continua sendo oferecido por R$ 99.900.

Os novos itens de segurança da GL se somam a outros recém adicionados, como o sistema de monitoramento de pressão dos pneus e o Start/Stop, que visa a economia de combustível.

Além destes, o ix35 é equipado com chave presencial, partida do motor por botão, central multimídia com GPS e câmera de ré, piloto automático, faróis automáticos, faróis de neblina, sensores de estacionamento traseiros, rodas de 18 polegadas e saídas de ar-condicionado para o banco traseiro.

A inclusão dos equipamentos vão além da pressão do mercado, que dá cada vez mais a devida importância a itens de segurança como os controles de estabilidade e tração.

De acordo com a Resolução 567, de dezembro de 2015, todos os veículos lançados a partir de 2020 deverão ter ESP de série, assim como airbags frontais e ABS tornaram-se obrigatórios em 2014. A partir de 2022, todos os carros comercializados no país, mesmo que lançados antes de 2020, serão obrigados a incluírem o item.

