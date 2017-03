HYUNDAI iX35 COM TAXA ZERO NA REDE CAOA

A Rede de Concessionárias CAOA de todo o Brasil realiza até este fim de semana uma campanha com condições especiais. Nos financiamentos será oferecida taxa zero para o Hyundai iX35 2.0 Flex, automático, modelo nacional produzido na fábrica da CAOA Montadora, em Anápolis, GO.

Durante a campanha, entre outras opções de taxas e prazos, será possível adquirir, por exemplo, o SUV Premium iX35 ao preço de R$ 99.990,00 com entrada a partir de 60% e saldo financiado em até 18 parcelas sem juros. No site www.caoa.com.br é possível verificar todos os endereços das lojas Hyundai CAOA e outras ofertas imperdíveis. Promoção válida até este fim de semana ou enquanto durarem os estoques.

Hyundai iX35

Produzido na fábrica da CAOA Montadora, em Anápolis (GO), desde 2013, o iX35 tornou-se um dos modelos mais desejados do mercado nacional por sua robustez, qualidade e design arrojado.

O iX35 Flex é equipado com um eficiente motor 2.0 Flex de 16 válvulas que gera até 167 cv (abastecido com etanol), totalmente adaptado às condições brasileiras, e com uma ampla gama de itens de série, oferecendo a melhor relação custo-benefício de sua categoria. O veículo possui ainda câmbio automático de seis marchas com possibilidade de trocas sequenciais.

As versões GL e GLS, do utilitário esportivo Hyundai New iX35 Flex são equipadas com controles de Estabilidade (ESP) e de Tração (TCS), oferecendo mais segurança e conforto para os ocupantes do veículo, além de contar com um pacote tecnológico que proporcionou significativo ganho no índice de eficiência energética, incluindo: tecnologia de desligamento automático do motor - sistema Start/Stop, TMPS (Tire Pressure Monitoring System) sistema de monitoramento da pressão nos pneus, além de pneus de baixa resistência à rolagem.

Veja Também

Comentários