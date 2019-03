Hyundai comemora 100 mil veículos Creta comercializados no Brasil

O Hyundai Creta começou a ser vendido em janeiro de 2017, ano em que totalizou 41,6 mil unidades, terminando na segunda posição do segmento - Foto: Divulgação

Lançado no Brasil há pouco mais de dois anos, o Hyundai Creta acaba de atingir a marca de 100 mil unidades comercializadas no País. O centésimo milésimo Creta, na configuração Smart, com motor 1.6 e câmbio automático, pintado na cor Prata Sand, foi vendido pela concessionária HMB Pateo, em Recife (PE), para o arquiteto George Casé, de 39 anos.

"Foi uma grande surpresa chegar à concessionária para buscar meu Creta e sair de lá como o cliente de número 100 mil. Agora sinto que faço parte da história da Hyundai", afirma George Casé, que era proprietário de um HB20S. "Além do design, o espaço interno, o conforto, as revisões periódicas com preço fixo e a garantia de cinco anos foram fatores decisivos para a compra, tanto do meu HB20S, quanto do Creta. Estou muito satisfeito".

A entrega do veículo aconteceu na tarde desta segunda-feira (25), na sede da HMB Pateo, e contou com festa surpresa para o cliente, presença de representantes da Hyundai e da diretoria da concessionária. Depois de participar do "Momento Especial" para a entrega das chaves, Casé recebeu da montadora uma placa comemorativa e brindes do programa de fidelidade Hyundai Sempre.

"A Hyundai tem como objetivo construir uma relação que vá além do veículo, baseada também em experiências, que começam ainda com o consumidor em casa, pesquisando sobre o carro na internet, passando pelo test-drive, até a compra, com o ápice na entrega, que é o momento em que a marca pode demonstrar seu compromisso de parceria e retribuir o carinho de cada cliente, afinal, são eles os reais protagonistas da nossa história", afirma Jan Telecki, gerente geral de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

A concessionária HMB Pateo, que tem outras sete lojas distribuídas pelos Estados de Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco, e já comercializou quase seis mil SUVs Creta e representa a marca Hyundai desde 2012. "Celebrar com a Hyundai o centésimo milésimo comprador de Creta é uma satisfação, mas o que nos deixa ainda mais felizes é saber que cada entrega – seja ela a de número 1, 50 ou 100 mil – é especial e única, personalizada para cada cliente", comenta Amaury Pedrosa, diretor comercial da HMB Pateo, que entregou as chaves do Creta ao comprador de número 100 mil.

O Hyundai Creta começou a ser vendido em janeiro de 2017, ano em que totalizou 41,6 mil unidades, terminando na segunda posição do segmento, conforme dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em 2018, o SUV compacto teve 48,9 mil unidades emplacadas, fechando o período na liderança do segmento. Neste ano, entre os meses de janeiro e fevereiro, mais de 7,2 mil veículos foram registrados.