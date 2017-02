Hyundai anuncia 2ª geração do Veloster

O modelo deve entrar para a linha de produção no segundo semestre e será fabricado pela sul-coreana. / Hyundai / Divulgação

A Hyundai decidiu passar por cima das polêmicas envolvendo a aposta cupê da marca no mercado brasileiro e anunciou que o Veloster de três portas 2018 deve ser apresentado no fim deste ano.

O modelo deve entrar para a linha de produção no segundo semestre e será fabricado pela sul-coreana. Quanto ao visual, a Hyundai deve adotar um padrão na parte externa, já que o conceito de layout dos últimos veículos apresentados pela montadora está baseado em uma imagem minimalista.

A grande frontal será trapezoidal, por exemplo, fazendo alusão ao i30 recém lançado. O escapamento central será duplo e os para-choques prometem ser mais agressivos.

Na motorização, deve contar com um 1.6 GDI ajustado, com um aumento de potência alinhado ao câmbio manual de até seis marchas ou automático com até sete.

Para enfrentar nomes de peso do segmento esportivo, como Renault Clio RS200 e Ford Fiesta ST, a Hyundai prepara o segmento chamado de "N". Esta nova geração de Veloster deve contar com um propulsor 2.0 turbo, o que rende 250 cavalos.

