Honda mostra moto que não cai na CES 2017

O futuro da mobilidade não está ligado só aos carros, como mostra a Honda na CES 2017, a maior feira de tecnologia do mundo (que termina no domingo, dia 8). Seu conceito revelado no evento, o Riding Assist Motorcycle, se equilibra sozinho, evitando quedas.

Esse conceito foi criado sobre a base da NC 750 S, naked que não é vendida no Brasil - por aqui, há apenas a "irmã" crossover, a NC 750 X. Uma das funcionalidades do modelo conceitual é conseguir se manter em equilibrada sem o uso de pezinho para estacionar ou mesmo sem a presença de alguém sobre a moto.

Há ainda a tecnologia de rebaixar a altura da moto fazendo o aumento do entre-eixos e do ângulo de cáster automaticamente. Com isso, ela fica mais parecida com a CTX 750, a versão custom da linha NC. Além disso, com um toque no para-lama dianteiro, a moto é capaz de seguir seu condutor após ele descer.

A proposta é uma evolução do Uni-Cub, cadeirinha que se equilibra sozinha com alguém sentado sobre ela e se move apenas com comandos usando o curvar do corpo para frente, para trás ou para os lados.

