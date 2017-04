Honda lança scooter SH 150i por R$ 12.450

A Honda anunciou a chegada do SH 150i ao mercado brasileiro. O novo scooter da linha SH, que também é fabricado no Brasil, vai começar a ser vendido na segunda quinzena de abril. O modelo tem linhas similares ao do SH 300i e se posicionará acima do PCX 150. A novidade custará R$ 12.450 e está apostando na lista de equipamentos de série e design carismático para justificar seu preço.

De fábrica, o novo SH 150i tem partida elétrica, freios ABS, sistema start/stop, chave presencial, tomada 12V dentro de porta-objetos, assoalho plaino (ao contrário do PCX), espaço sob o banco para guardar capacete e rodas de liga leve aro 16 polegadas.

As medidas divulgadas pela Honda mostram que o scooter tem 1,34 m de entre-eixos e vão livre em relação ao solo de 146 mm. O assento do piloto está a 799 mm do chão. O peso total do SH 150i é de 129 kg.

O motor tem 149,3 cm³ de capacidade, gerando 14,7 cv de potência (a 7.750 rpm) e 1,4 kgfm de torque (a 6.250 rpm). A alimentação é feita por injeção eletrônica e o motor roda apenas com gasolina. A transmissão é automática do tipo CVT, de relações continuamente variáveis.



