Honda HR-V 2019 muda para enfrentar concorrentes

Terceiro utilitário esportivo mais vendido no mercado nacional em 2018, HR-V 2019 evolui, segundo a Honda, com aprimoramentos na suspensão ao melhorar isolamento acústico; amortecedores com stop hidráulico para evitar batida seca no fim do curso; além de pacote acústico em diversos pontos da carroceria reduzindo ruídos de rolamento, e nas portas e assoalho da versão EXL para diminuir ruídos na cabine.



Ele agrada pela gama de versões variada, dose de equipamentos adequada, bom acabamento, espaço interno considerável, motorização eficiente e design equilibrado



O carro foi ofertado com câmbio manual de cinco marchas ou automático do tipo CVT entre 2015 e 2018, mas a linha 2019 foi anunciada somente com a transmissão automática CVT

Além disso, o HR-V ganhou grade frontal mais larga, novos faróis com luz diurna, lanternas traseiras com LEDs e bancos dianteiros com melhor apoio para pernas e costas.



Linhas do HR-V permanecem atuais. Há recortes em toda a extensão da carroceria e o aspecto parrudo dá impressão de força. No interior, amplo espaço interno, inclusive no banco traseiro.



Por dentro do HR-V



Quadro de instrumentos do H-RV 2019 de fácil leitura, mas sem indicador de temperatura do motor, e nova central multimídia, inclui navegação, com tela de sete polegadas para a versão EXL no centro do painel. Alguns acharam simples demais para versão sofisticada.



Em vez de acabamento fosco, o console central passa a ter acabamento piano black, brilhante

Porta-luvas permanece sem iluminação, sendo que a do habitáculo no centro do teto tem luz muito fraca contrastando com a boa luminosidade da luzes dianteiras de leitura. Boa também é a iluminação no porta-malas de ótima capacidade.



Volante do HR-V, SUV da Honda, tem boa pega e é revestido com material rugoso que evita deslizamento das mãos. Coluna de direção é regulável em altura e distância. Banco do motorista tem regulagem de altura, mas em carro de mais de R$ 100 mil não deveria faltar regulagem lombar, apesar da evolução percebida nos apoios para pernas e costas.

Ar-condicionado digital climatiza rápido o habitáculo. Forração em couro dos bancos não permite transpiração e resfriamento do habitáculo para minimizar calor é imperativo. Sistema um toque para abrir e fechar em vidros em todas as portas.



Alguns de seus equipamentos exclusivos, como os seis airbags, as luzes diurnas de led e as lanternas com leds foram adotados em outras versões

Acesso ao banco traseiro ruim porque é preciso abaixar bem a cabeça. Para sair, nem tanto. Há muitos porta-objetos na cabine, mas deveriam ter mais praticidade. Encostos traseiros rebatidos formam superfície plana e são fáceis de operar. Sistema simples e prático Honda.