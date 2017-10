Honda confirma a chegada do Civic Si no Brasil em 2018

"O Civic Si é o primeiro Si turbo e estabelece um novo patamar em termos de agilidade e de direção precisa - Divulgação

A Honda Automóveis do Brasil confirmou hoje a comercialização do novo Honda Civic Si no Brasil. O modelo será oferecido na versão cupê de duas portas, desenvolvida para os entusiastas do dia a dia. As vendas do modelo terão início em 2018.

"O Civic Si é o primeiro Si turbo e estabelece um novo patamar em termos de agilidade e de direção precisa", explica Issao Mizoguchi, presidente da Honda Automóveis do Brasil. "Trata-se de um modelo que já tem uma tradição no Brasil e que possui uma legião de entusiastas apaixonados pela performance e pelo design esportivo que ele entrega. Essa nova geração eleva essas qualidades à um novo patamar e é muito aguardada pelos fãs brasileiros".

Powertrain e chassis

Equipando o Civic Si, há o motor 1.5 turbo de alta performance e torque, com injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. Combinado com uma transmissão manual de seis velocidades - e engates curtos - esse conjunto proporciona uma nova experiência de direção, com torque abundante durante toda a faixa de rotação do motor. A potência máxima de 208 cv surge aos 1.300 rpm e o torque de 26,5 kgf.m aparece aos 2.300 rpm, e é mantido em 70% da faixa de rotação do motor.

Permitindo uma utilização plena da motorização, o Civic Si é significativamente mais leve que a antiga geração e traz carroceria mais rígida, incluindo componentes de chassi e de direção aprimorados. Essas melhorias incluem a direção elétrica de duplo pinhão adaptativa com relação variável, suspensão com acerto esportivo, amortecedores adaptativos e diferencial com deslizamento limitado. O Si traz ainda discos de freio de 12,3 polegadas na dianteira e largos pneus 235/40 R18.

Em complemento aos amortecedores adaptativos, a suspensão recebeu ainda molas mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na traseira), buchas sólidas na dianteira e traseira, além de braços de controle ultra rígidos na dianteira, oriundos do Civic Type R.

Design e estilo esportivo

Para ampliar o quociente esportivo do Civic, os modelos Si trazem uma dianteira agressiva com friso frontal preto e largas tomadas de ar. Rodas de liga leve de 18 polegadas, com dez raios e acabamento exclusivo em dois tons, usam pneus de 235 mm, largos, de perfil baixo, além de escapamento central com formato poligonal e acabamento cromado. Na traseira, o cupê mantém a assinatura de design do modelo, com barra de LED horizontal e elevado aerofólio traseiro.

O interior do Civic Si traz exclusivos e envolventes bancos dianteiros esportivos, com costuras vermelhas e logotipos da versão. A costura vermelha dos bancos é replicada nas portas, volante e na coifa do câmbio, com alavanca em alumínio. Outros detalhes do interior são a iluminação vermelha do painel em TFT e dos comandos internos, os pedais em alumínio e o friso do painel de instrumentos com acabamento Dry Metal Carbon.

Conforto interno, conveniência e conectividade

O novo Civic Si traz alto conforto e equipamentos de conveniência, vindos de outras versões do Civic, que incluem:

• Freio de estacionamento eletrônico

• Travamento das portas por distância

• Ar condicionado digital de duas zonas

• Sensor de chuva

Para as necessidades modernas de conectividade, o novo Civic Si também traz um sistema multimídia de sete polegadas sensível ao toque, que controla todas as funções de áudio e é integrada aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, proporcionando uma conexão fácil do smartphone ao automóvel. O Si traz ainda sistema de áudio de 450 watts, com 10 alto-falantes.

Segurança

O Civic Si foi desenvolvido para proporcionar alto nível de segurança em diversos cenários. Isso é possível graças a sua visibilidade ampla, direção precisa, estável e previsível, além da alta performance dos freios. O sistema ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, o VSA (controle de tração e estabilidade), além do exclusivo Agile Handling Assist garantem dirigibilidade máxima em diversas situações. O Civic Si alcançou o melhor resultado nos testes de colisão do NCAP, com cinco estrelas.