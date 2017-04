Honda Automóveis inova com promoção online e ativações com Realidade Virtual para lançamento do novo Honda WR-V

Apresentado no Salão do Automóvel em novembro do ano passado, chega às lojas o novo Honda WR-V. Para divulgar o lançamento aos consumidores e concessionários de todo o País, a Honda Automóveis, em parceria com a Netza, preparou experiências inusitadas que farão os amantes dos SUV verem a vida por outro ângulo.

Com uma estratégia tecnológica e inovadora, a agência criou o aplicativo Test-drive Honda. O app convida o público a realizar o test-drive do novo veículo, facilitando ao cliente encontrar o local mais próximo e adequado para realizar o test-drive, e também a participar da nova promoção da marca, “Experiência Novo Honda WR-V”, que vai sortear seis novos Honda WR-V. A promoção acontece até 25 de junho e a participação é feita por meio do próprio app. Mais informações e regulamento no www.honda.com.br/hondawrv ou no próprio aplicativo.

A Netza é responsável também pela VR Experience, uma ativação que convida os potenciais clientes a conhecerem o novo Honda WR-V antes mesmo de sua chegada às concessionárias, através de uma experiência de realidade virtual.

Ficha Técnica

Agência: Netza

Cliente: Honda Automóveis do Brasil

Marca: Honda WR-V

Título: Experiência Novo Honda WR-V

Direção Geral: Fabiana Schaeffer

VP Criação e Planejamento: Nara Novais

Criação: Adilson Azevedo, Eduardo Costa e Andrea Martins

Planejamento: Higor Magno

Produção: Alexandre Moura e Cristiane Aizeli

Atendimento: Alexssandra Rodrigues

Aprovado por: Tiago Mendes e Beatriz Shinohara

Sobre a Honda no Brasil: Em 1971, a Honda iniciava no Brasil as vendas de suas primeiras motocicletas importadas. Cinco anos depois, era inaugurada a fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus, de onde saiu a primeira CG, até hoje o veículo mais vendido do Brasil. De lá para cá, a unidade produziu mais de 22 milhões de motos, além de quadriciclos e de motores estacionários que formam a linha de Produtos de Força da Honda no País, também composta por motobombas, roçadeiras, geradores, entre outros produtos.

Para facilitar o acesso aos produtos da marca, em 1981 nasceu o Consórcio Honda, hoje a maior administradora de consórcios do mercado nacional, que faz parte da estrutura da Honda Serviços Financeiros, também composta pela Seguros Honda e o Banco Honda. Dando continuidade à trajetória de crescimento, em 1992 chegavam ao Brasil os primeiros automóveis Honda importados. Em 1997, a Honda Automóveis do Brasil iniciava a produção do Civic, em Sumaré (SP), de onde já saíram mais de 1,5 milhão de veículos.

Durante esses anos a empresa também inaugurou Centros Educacionais de Trânsito, de Treinamento Técnico, de Distribuição de Peças e de Pesquisa & Desenvolvimento. Estruturou uma rede de concessionárias hoje composta por aproximadamente 1500 endereços. Em 2014, em uma iniciativa inédita no segmento, a Honda inaugurou seu primeiro parque eólico do mundo, na cidade de Xangri-Lá (RS). O empreendimento supre toda a demanda de energia elétrica da fábrica de Sumaré, reduzindo os impactos ambientais das operações da empresa.

Em 2015, a Honda Aircraft Company anunciou a expansão das vendas do HondaJet, o jato executivo mais avançado do mundo, para o Brasil. E a segunda planta de automóveis da marca foi construída na cidade de Itirapina (SP) porque muito mais está por vir. Saiba mais em www.honda.com.br e www.facebook.com/HondaBR

Veja Também

Comentários