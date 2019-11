Hilux GR Sport com motor V6 chega ao Brasil em 2020

A nova Hilux GR Sport compartilha o mesmo nível de conforto, tecnologia e equipamentos de segurança da Hilux SRX. - (Foto: Divulgação)

A Toyota apresentou, na Argentina, a nova Hilux GR Sport, uma versão da picape projetada para uso off-road em alta velocidade. Equipada com um motor a gasolina V6 de 234 cv de potência, configuração foi prometida para o Brasil e deve chegar em fevereiro de 2020.

Além do propulsor potente, modelo apresenta câmbio automático de seis velocidades e melhorias na suspensão capazes de proporcionar um melhor desempenho dinâmico.

Uma opção de 177 cv a diesel também foi anunciada. A Hilux GR Sport tem design interno e externo diferenciado.

Desempenho da Hilux GR Sport

O motor a gasolina 1GR 4.0L V6 24V DOHC com duplo VVTi oferece potência máxima de 234 cv e 38,3 kgfm de torque. O propulsor é acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades com acionamento sequencial.

Essas características são complementadas pela suspensão recalibrada da Hilux GR Sport, que se adapta às maiores acelerações e às novas distribuições de peso, apresentando um novo conjunto de molas e uma configuração específica dos amortecedores monotubo.



O resultado é uma resposta mais direta e controlada do volante em condições de alta velocidade, tanto na estrada quanto fora dela, sem afetar a capacidade de carga.

Com a motorização a 2.8L 16V turbodiesel, o desempenho da Hilux GR Sport é de 177 cv e 45,9 kgfm.

Design

Na imagem frontal, o símbolo “GR” é adicionado à grade com o emblema “Toyota”, enquanto a adição do protetor frontal aumenta a robustez da Hilux GR Sport. Os detalhes laterais do estilo TGR estão concentrados na área inferior das portas, deixando mais superfície livre nas laterais e na porta traseira.

A vista lateral ainda conta com as molas helicoidais e os amortecedores traseiros monotubo pintados na cor vermelha.

A versão V6 adota um novo estilo de rodas de liga leve de 17”, com seis raios angulares, mantendo o mesmo tipo de pneu de dimensões 265/65 R17 AT. A versão a diesel mantém o design mais robusto e cor preta.

Completando o pacote externo de todas as versões da nova Hilux GR Sport, há o santantônio, com linhas mais dinâmicas e cor cinza.

No interior, o estofado em couro preto perfurado apresenta um fundo vermelho, em sintonia com as costuras vermelhas dos bancos, braços, freio de mão e console central. O estofamento no teto e colunas também possuem acabamento em preto.

Segurança na Hilux GR Sport

Para aumentar a segurança, o modelo oferece faróis de LED, controle de velocidade de cruzeiro, além de um comando de quatro direções no volante para a exibição de informações múltiplas.

A nova Hilux GR Sport tem como equipamentos de série:

-Controle de assistência de arranque em subida (HAC – Hill Start Assist Control);

-Controle de tração ativo (A-TRC – Active Traction Control);

-Trava do diferencial traseiro;

-Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD);

-Assistente de frenagem de emergência (BA);

-Controle de tração (TRC);

-Controle de estabilidade (VSC);

-Controle de balanceamento de reboque (TSC);

-Assistente de subida (HAC);

-Luzes de parada de emergência (EBS);

-Faróis de neblina dianteiros LED;

-Luz de neblina traseira.

Quanto à segurança passiva, a Hilux GR Sport ainda apresenta:

-Sete airbags;

-Cintos de segurança de três pontos e apoios de cabeça para os cinco ocupantes;

-Pré-tensor e limitador de força para os cintos de segurança dianteiros;

-Indicador de cinto de segurança e alarme para todos os assentos;

-Fixações ISOFIX e fixação com suportes para a correia superior.

Do ponto de vista estrutural, a carroceria da Hilux GR Sport não só possui barras de proteção lateral nas portas, mas também foi projetada para absorver impactos frontais e laterais, mantendo a integridade da cabine.

Cores

As opções externas da Hilux GR Sport são Black Mica, Metallic Red e Pearl White, sendo esta a única opção de dois tons com teto e capô na cor preta.