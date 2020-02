HB20 Nova Geração começa a ser exportado

Preferências dos consumidores desses mercados originam configurações exclusivas, como o inédito sedã HB20S na cor vermelha - Foto: Divulgação/Assessoria

A HMB (Hyundai Motor Brasil) inicia as exportações da nova geração da família HB20, lançada em setembro do ano passado no Brasil. Os primeiros países a recebê-la são o Paraguai e o Uruguai, dando continuidade às remessas que começaram em 2016, com a geração anterior do compacto. Em 2020, a Hyundai mantém a estratégia de dedicar sempre mais de 95% da produção de sua fábrica em Piracicaba (SP) ao mercado doméstico, reservando um volume de 5 mil a 10 mil unidades para os países latino-americanos mais próximos.

A comercialização do HB20 nesses mercados externos implica algumas particularidades. Os modelos produzidos na fábrica de Piracicaba (SP) ganham versões para exportação que contam com configurações específicas. Além das opções de cores já conhecidas para o mercado brasileiro, Paraguai e Uruguai, por exemplo, vão receber exclusivamente a configuração sedã na cor Vermelho Magic.

“A unidade da Hyundai no Brasil vem prospectando mercados e tem condições de responder rapidamente às preferências de cada país, o que implica a versatilidade para a especificação e a produção de veículos diferentes daqueles comercializado no território nacional, mesmo que os volumes sejam baixos, como é o caso do HB20S vermelho. Essa versatilidade, aliada aos itens inéditos de tecnologia e conforto que a nova geração do HB20 trouxe para o segmento dos compactos, vem sendo bastante valorizada pelos clientes de países como Paraguai e Uruguai, e deve motivar novos destinos para nossas exportações ao longo deste ano”, diz Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil.

No Paraguai, a configuração hatch do HB20 estará disponível em única versão de acabamento, que corresponde à configuração local Sense, equipada com motor aspirado Kappa 1.0l 12V DOHC CVVT Flex de até 80 cv, associado ao câmbio manual de cinco velocidades. Entre os equipamentos de série estão central multimídia do tipo flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas, oferecendo conectividade com smartphone por meio do Apple Car Play e do Google Android Auto, volante multifuncional, travas e vidros elétricos, computador de bordo, ar-condicionado, freios ABS e airbags duplos dianteiros. Já o HB20S será oferecido ao consumidor local em três versões de acabamento – equivalentes à Evolution manual e automática, e Diamond automática –, equipadas com motor aspirado Gamma 1.6l 16V DOHC D-CVVT Flex de até 130 cv.

No Uruguai, serão comercializadas três opções da versão hatch e também três do sedã, correspondentes a Vision, Evolution e Diamond. Já o motor é movido exclusivamente a gasolina, modelo Gamma 1.6l 16V DOHC D-CVVT de 123 cv, equipado com a transmissão de seis velocidades, manual ou automática. Como destaque para o mercado local, os carros contam com central multimídia como item de série e podem oferecer monitoramento de pressão dos pneus, câmera de ré, retrovisores externos com rebatimento elétrico, Smart Key com partida do motor por botão e rodas de liga leve de 15 polegadas, entre outros itens.

Além de Paraguai e Uruguai, que também recebem o SUV Creta desde 2017, a fábrica da Hyundai de Piracicaba (SP) envia para a Colômbia o SUV Creta desde 2018.

