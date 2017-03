Harley-Davidson Freedom Week será realizada pela primeira vez entre os dias 17 e 19 de março

A Harley-Davidson do Brasil anuncia, pela primeira vez no Brasil, a Freedom Week, uma ação especial que acontece entre os dias 17 e 19 de março, com diversas atrações programadas para toda a rede formada pelas 21 concessionárias da marca no País. A ação conta com diversas atrações como shows de rock’n’roll e food trucks.



A H-DB aproveita a oportunidade para oferecer aos clientes e entusiastas algumas condições especiais e exclusivas para os dias do evento. Por exemplo, a Iron 883™, motocicleta de entrada da marca no Brasil e autêntica representante do estilo Dark Custom™ pode ser adquirida em 48 parcelas de R$ 599 por mês, com entrada de 45% do valor da motocicleta e valorização de uma seminova em até R$ 3 mil para motocicletas ano/modelo 2016/2017.



Além de ter acesso às últimas unidades da V-Rod Muscle® 2016, que contam com preço de R$ 78,5 mil por R$ 68,5 mil, o público que for até uma concessionária H-D também poderá realizar um test ride na recém-chegada Roadster™, modelo que traz ao Brasil a herança das pistas de corrida com diversas peculiaridades, como a suspensão premium, um motor de 1200 cilindradas V-Twin Evolution® refrigerado a ar, que proporciona um forte impulso de torque de gama média e um perfil remanescente das antigas motocicletas de corrida das décadas de 1950 e 1960.



A companhia tem como premissa mundial que todas as suas lojas sigam o padrão de não serem meras concessionárias de motocicletas, já que coleciona em seu portfólio uma grande variedade de produtos, entre eles, a linha de Motorclothes® com itens de vestuário, artigos de Riding Gear específicos para pilotagem, uma linha especial de decoração, collectibles e mais de 21 mil opções de produtos originais ou licenciados da marca.



Para muitos, uma concessionária Harley-Davidson é um espaço de convivência e até uma extensão da casa dos clientes mais aficionados. Por conta disso, são promovidos diversos eventos como o tradicional café da manhã, que faz parte do calendário das lojas brasileiras, e acontece todos os sábados, além dos Bate & Volta e Bate & Fica oferecidos pelos H.O.G.® das concessionárias.



Os clientes e os admiradores da H-D são convidados especiais do Freedom Week e podem desfrutar de três dias de diversão e convivência junto à família e os amigos de estrada, já que ter o estilo de vida Harley-Davidson vai muito além de pilotar uma motocicleta. São todos os momentos especiais vividos na companhia de quem realmente importa e as milhares de histórias enriquecidas de parceria e irmandade que apenas uma marca como a Harley-Davidson pode proporcionar.



Veja Também

Comentários