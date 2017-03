Grupo Rivesa prepara terreno para inauguração da concessionária BRP em Campo Grande

O Grupo Rivesa amplia sua atuação no mercado com a preparação para a chegada de uma revenda autorizada dos produtos BRP (Bombardier Recreational Products) em Mato Grosso do Sul. A autorizada Bombardier terá um espaço próprio em Campo Grande, na saída para Três Lagoas, e a expectativa é de ótimos negócios na região, em razão das características físicas, que oferece todos os recursos para diversão ao ar livre, seja na terra ou na água.

Batizada de Boreal (remete aos fenômenos que ocorrem nas regiões polares do norte do planeta Terra ), a concessionária oferecerá infra-estrutura completa para a comercialização e a prestação de serviços envolvendo as motos aquáticas Sea-Doo, os veículos Can-Am e os motores de popa Evinrude.

Os produtos da BRP incluem os quadriciclos Outlander, além dos UTVs Maverick e Commander, dos jet-skis Sea-Doo e do esportivo Can-Am Spyder, além do motores de popa Evinrude em diversas configurações.

Sobre a BRP - A BRP é líder global em projeto, desenvolvimento, fabricação, distribuição e comercialização de veículos esportivos e sistemas de propulsão. Seu portfólio inclui os veículos para neve Ski-Doo e Lynx, a moto aquática Sea-Doo, os veículos side-by-side e quadriciclos Can-Am, os roadsters Can-Am Spyder e os sistemas de propulsão marítima Evinrude e Rotaxwell, além dos motores Rotax para karts, motocicletas e aeronaves recreativas. A BRP dá suporte a sua linha de produtos com peças, acessórios e vestuário dedicados. Com uma renda anual com vendas de mais de U$ 3 bilhões em 105 países, a empresa conta com cerca de 7.100 funcionários no mundo.



Sobre o Grupo Rivesa - O Grupo Rivesa é representante da Volvo do Brasil desde 1981, com a primeira concessionária de caminhões e ônibus Volvo do grupo em Maringá/PR. Hoje, após 35 anos, a Rivesa é uma das maiores e mais sólidas concessionárias Volvo de todo o território nacional.

Com cinco concessionárias, sendo 3 no Norte do Paraná (Maringá, Cruzeiro do Oeste e Cambé) e 2 no Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Dourados), o Grupo Rivesa segue seus valores e princípios, trabalhando com com uma equipe formada por profissionais altamente qualificados, gestão organizacional moderna e eficiente e recursos estruturais e operacionais adequados às fortes exigências do mercado.



