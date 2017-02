Grupo BMW traz Mini Seven por R$ 149.950

O acabamento do modelo tem fortalecimento do azul, uma cor já aplicada na carroceria ( Seven ainda é comercializado nas cores branca, preta e verde). / Divulgação

O Grupo BMW começa a trazer de Oxford, no Reino Unido, o Mini Seven. Baseado na configuração Cooper, o carro tem preço sugerido de R$ 149.950, motor 2.0 de 192 cavalos e câmbio automático Steptronic com seis velocidades. As rodas de liga leve que equipam o novo Mini Seven medem 17 polegadas.

O acabamento inclui bancos esportivos com tecido e couro, faróis principais e de neblina com LEDs, sensores de luminosidade e chuva, controlador automático de velocidade, computador de bordo com dados de consumo de combustível, ar-condicionado automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e sistema Park Assist, capaz de estacionar o carro automaticamente em vagas no meio-fio ou perpendiculares.

Em agosto de 1959 era apresentado um carro de quatro lugares bastante inovador, criado pelo designer Alex Issigonis. A instalação transversal do motor ajudava a reduzir seu comprimento total, ao mesmo tempo que favorecia o espaço interno. O carro que mais tarde ficou conhecido como o Mini clássico ganhou as ruas sob dois nomes, Moris Mini Minor e Austin Seven, este homenageado na nova versão à venda.

