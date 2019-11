GM fará recall do novo Onix Plus para evitar mais incêndios

(Foto: Divulgação)

A GM começou a convocar os proprietários do novo Chevrolet Onix Plus, lançado em setembro , para atender a uma campanha de recall motivada pelo registro de dois incêndios do modelo já ocorridos no Brasil. Em um comunicado distribuído à imprensa na quarta-feira, 6, a General Motors informa que fará a atualização do software de gerenciamento do motor. Por causa disso, a empresa decidiu suspender a entrega dos novos veículos até a atualização do software, mas as vendas continuam.

Desde o lançamento até agora, foram vendidos algo próximo a 7 mil unidades do modelo.

O chamado ocorre um dia após a divulgação de um vídeo que correu as redes sociais com as imagens do que sobrou de um Onix Plus 2020 totalmente consumido pelo fogo em uma rodovia que passa pela cidade de Mirador (MA), cujo incêndio foi provocado por um problema interno do veículo (sem a influência de ocorrências externas).

Segundo a GM, um outro incêndio do modelo ocorreu em setembro no pátio da montadora em Gravataí (RS), onde o Onix é produzido. “Foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo”, diz o comunicado da fabricante.

Ainda na nota, a empresa indica que o problema do Onix Plus acontece em condições muito específicas, que combinam pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível. Com isso, o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio, como no caso ocorrido na região Nordeste. Tal condição, segundo a GM, é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos com uma luz que indica o funcionamento incorreto do motor.

O serviço de atualização do software será feito pela rede de concessionárias Chevrolet, mas a empresa ainda não confirmou a data de início do recall. A GM vai oferecer carros alugados pelo tempo necessário aos clientes cujos carros estão envolvidos neste recall.