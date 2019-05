Gasolina sobe em 17 Estados e DF, diz ANP; valor médio avança 0,02% no País

ESPORTE Após vídeo sugerir racismo de torcida, Grêmio diz apurar insulto a jogador do Flu

ECONOMIA Cautela com exterior e cenário doméstico empurram Ibovespa para o negativo

POLÍTICA Desembargador do TRF-1 libera licitação do STF para compra de vinhos e lagosta

ENERGIA Bandeira tarifária em amarelo requer reforço no combate ao desperdício de energia

FISCALIZAÇÃO PMA apreende 3 mil metros de redes e prende dois por pesca predatória em Aparecida do Taboado

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados