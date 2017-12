Futuro nacional, Toyota Yaris leva 5 estrelas em teste de colisão

Yaris testado na Ásia conquistou 5 estrelas para adultos e crianças - Divulgação

Posicionado entre o Etios e o Corolla, o Toyota Yaris será fabricado em Sorocaba (SP) a partir de 2018, nas versões hatch e sedã.

Por lá, o Yaris recebeu 5 estrelas para proteção de adultos e crianças. No teste frontal, a região do joelho e coxa do passageiro foi a única considerada como ‘marginal’. As outras regiões foram classificadas como ‘bom’ ou ‘adequada’.

O teste lateral foi considerado ‘bom’ em todas as regiões. Para as crianças, o Isofix contribuiu para a alta pontuação no momento do impacto.

O sedã vem de série na Tailândia com sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois tipo cortina e um de joelho para o motorista, além de ABS (disco na frente e tambor atrás), controle de estabilidade e tração e assistência em rampa.

Os testes realizados pelo Latin NCAP são diferentes do que foi feito com o Yaris pelo órgão asiático. Por aqui, o último modelo da Toyota testado foi o Corolla, que recebeu 5 estrelas para adultos e crianças.

Previsto para ser fabricado no segundo semestre de 2018, o Yaris sedã terá no mercado dois concorrentes de peso: VW Virtus e Fiat Cronos, chegam um pouco antes, ainda no primeiro semestre do próximo ano.