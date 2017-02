Franceses acertam na receita do SUV

Modelo parte de R$ 78,9 mil no 1.6 e no 2.0 automático R$ 88,5 mil e aposta no tamanho / Divulgação

A Renault apresentou o novo Captur, com alturas maiores em relação ao solo e a posição de direção. São duas opções de motor: o 1.6 SCe (novo motor) com 120 cavalos e o 2.0 16V com 148 cv. Em torque, são 16,2 kgfm a 4.000 rpm seja com etanol ou gasolina no 1.6 e transmissão manual de seis velocidades. Já o 2.0 oferece torque de 20,9 kgfm a 4.000 rpm (etanol) e 20,2 kgfm a 4.000 rpm (gasolina) e câmbio automático.

Todas as versões contam com quatro airbags e controle de estabilidade (ESP). O carro visualmente é muito bem resolvido e, no frontal, luzes diurnas de LED em formato de “C” ao redor dos faróis de neblina. As rodas são de 17’’ de muito bom gosto, disponíveis em dois desenhos. A traseira tem lanternas de LEDs, ponteira do escapamento cromada e um friso cromado abaixo do porta-malas, que possui 437 litros.

Impressões

Na versão 1.6, o carro é bem equilibrado, motor de alumínio justo e até que surpreendeu no trânsito. Lógico que o 2.0 consegue entregar mais conforto porque o câmbio automático (mesmo o de quatro marchas) permite a direção da mordomia. A rodagem do veículo mostra que o condutor recebe o que promete a categoria. Menos emoção e mais razão como meio de transporte.

Dificilmente alguém vai se divertir achando que está dirigindo um carro alto. SUV ou crossover não oferece fun drive. Volante, painel e quadro de instrumentos, nota 8,5.

Na rua vi que a Renault acertou também na suspensão e na entrega do que o segmento procura: um automóvel robusto, de personalidade e bom espaço para bagagem.

Tamanho

São 4,33 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,62 metros de altura, 2,67 m de entre-eixos e 212 mm de altura em relação ao solo. O Captur conta com o Media Nav em todas as versões. Com uma tela de sete polegadas (prima do Duster) é possível acessar GPS integrado, Bluetooth, câmera de ré, eco-scoring e eco-coaching. O sistema é integrado com comando de satélite que possibilita ao motorista acessar tudo sem tirar as mãos do volante. O SUV conta com chave cartão, controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Também estão disponíveis sensores crepuscular e de chuva.

FICHA

Preços: R$ 78,9 mil (1.6 manual) e R$ 88.490 (2.0 automático)

Motor: 4 Cil., 1.6 ou 2.0

Potência: 120 cv ou 148 cv

Câmbio: manual 5 velocidades ou automático 4 velocidades

Comprimento: 4.33 m

Entre-eixos: 6.73 m

Largura: 1.81 m e

Altura e peso: 1.61 m e 1.352 kg

Porta-malas: 437 litros

