Fotos individuais de carros em produção aumentam a expectativa dos clientes

O aplicativo estará disponível inicialmente para compradores de carros novos dos Estados Unidos, Alemanha, Grã Bretanha, Canadá, Suíça e Espanha - Foto: Divulgação/Assessoria

A plataforma online "My Porsche" está ainda mais interessante: a nova função "Behind the Scenes" (Nos Bastidores) permite aos clientes uma visão exclusiva da produção da fabricante de carros esportivos em Zuffenhausen. Os compradores agora podem acompanhar passo a passo a produção dos carros que encomendaram. Para os carros esportivos de duas portas 911 e 718, a Porsche já instalou câmeras em duas estações importantes da linha e as conectou ao software da produção. Mais duas câmeras serão instaladas em breve. "My Porsche" é o portal centralizado dos clientes voltado aos proprietários de carros que reúne todas as ofertas e serviços disponíveis para veículos individuais.



"Com 'Behind the Scenes', estamos mostrando a produção ao vivo para nossos clientes", diz Christian Friedl, diretor da fábrica da Porsche em Zuffenhausen. "Nós produzimos carros-esporte fascinantes e altamente personalizados todos os dias em nossa fábrica principal. A motivação para isso é proporcionada por nossos clientes de todo o mundo. O fator de sucesso são nossos empregados, que tornam reais os sonhos dos clientes com perfeição e paixão. Permitir essa visão dos bastidores cria uma obrigação para nós, mas também serve como uma fonte de motivação."

"A Porsche acredita em proporcionar a seus clientes uma experiência altamente personalizada desde o início – e isso agora inclui o tempo durante o qual eles estão esperando por seus carros", afirma Robert Ader, vice-presidente de Relações com o Cliente da Porsche. "Nossos clientes agora podem acompanhar ao vivo como seus carros de sonho, configurados individualmente, estão sendo construídos - isso vai aumentar sua expectativa ainda mais. Vamos oferecer essa oportunidade inicialmente em seis países e, gradualmente, ampliar o serviço ainda mais".

O aplicativo estará disponível inicialmente para compradores de carros novos dos Estados Unidos, Alemanha, Grã Bretanha, Canadá, Suíça e Espanha. Outros mercados serão incluídos nos próximos meses. Além das fotos da produção, o "My Porsche" dá aos clientes informações exclusivas sobre seus carro. O portal também é disponibilizado como um app.

