Ford vs Ferrari” mostra bastidores e evoluções do mundo automobilístico nos anos 60

Da Redação com Assessoria

O longa apresenta a incrível história de Carroll Shelby, um piloto dos anos 1950 que se tornou um grande visionário na área de corridas automobilísticas - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (14), estreia nos cinemas o filme Ford vs Ferrari. O longa apresenta a incrível história de Carroll Shelby, um piloto dos anos 1950 que se tornou um grande visionário na área de corridas automobilísticas. Juntos, ele e o piloto britânico Ken Milles revolucionaram a Le Mans, uma das corridas mais tradicionais do mundo, que tem duração de 24 horas.

Em meados da década de 60, Shelby era o único americano que já havia ganhado a Le Mans, se aposentando logo em seguida. Por conta de seu histórico, a Ford Motor Company, que estava falindo, faz uma proposta a ele para criar um carro de corrida excepcional. Com isso, a Ford pretendia competir diretamente com a Ferrari, que era praticamente imbatível naquela época.

Para o ajudar nessa nova missão, Shelby contrata seu amigo Ken Milles, um piloto e engenheiro que tem pavio curto, mas é o melhor no que faz. Os dois trabalham dia e noite para construir um Ford melhor que a Ferrari, mesmo que seja preciso enfrentar os executivos da companhia.

Revezando entre o conflito das duas companhias e os dramas pessoais de Shelby e Milles, o roteiro é bem dinâmico e explicativo. O que é ótimo tanto para quem não conhece nada sobre o mundo automobilístico, quanto para quem o admira.

As cenas da grande corrida são fantásticas e mantém o espectador ansioso para saber quem vai ganhar, enquanto intercala com os conflitos nos bastidores entre as equipes e a tensão entre os chefes da Ford e da Ferrari.

Dirigido por James Mangold, o filme é uma ótima opção para quem gosta da história automobilística ou para quem quer aprender um pouco sobre.

O longa é estrelado pelos atores premiados Matt Damon e Christian Bale, e é uma das apostas para o Oscar de 2020.