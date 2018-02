Ford revela novas tecnologias do Mustang na Campus Party

Um dos equipamentos mais desejados pelos fãs de carros esportivos, o sistema eletrônico de preaquecimento dos pneus traseiros é uma função que permite travar as rodas dianteiras e acelerar as traseiras sem sair do lugar, “queimando” os pneus - Divulgação

O mercado continua ansioso pela chegada do Mustang no Brasil e por este motivo a Ford antecipou dois recursos avançados que vão equipar o modelo: o sistema eletrônico de preaquecimento dos pneus traseiros (Line Lock) e a central multimídia SYNC 3. O anúncio foi feito durante encontro com a imprensa na Campus Party Brasil, feira de tecnologia realizada em São Paulo, onde a marca exibe o veículo pela primeira vez para o grande público.

Um dos equipamentos mais desejados pelos fãs de carros esportivos, o sistema eletrônico de preaquecimento dos pneus traseiros é uma função que permite travar as rodas dianteiras e acelerar as traseiras sem sair do lugar, “queimando” os pneus. Desse modo, os pneus são aquecidos e obtém-se uma maior aderência para arrancadas rápidas em ambientes controlados.

“É impressionante a emoção que o Line Lock transmite para o motorista, uma sensação única de potência e esportividade que empolga também quem assiste”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford. “Ao lado do estilo único e de personalidade, esse recurso faz parte das tecnologias avançadas do Mustang que ajudam a traduzir o seu espírito de força e liberdade.”

A Ford confirmou também que o Mustang virá equipado com SYNC 3, o sistema de conectividade de última geração da Ford, com comandos de voz, tela capacitiva sensível ao toque e acesso a Apple CarPlay e Android Auto.

Disponível desde dezembro pelo sistema de pré-venda no Brasil, o Mustang GT Premium é equipado com motor V8 5.0 de 466 cv, transmissão automática de 10 velocidades e pacote de alta performance. As primeiras unidades devem desembarcar no País para entrega aos proprietários ainda no primeiro trimestre.