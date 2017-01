Ford realiza simpósio sobre a “Cidade do Amanhã” no salão de Detroit

A Ford promoveu um simpósio durante o Salão de Detroit com personalidades e especialistas para debater a Cidade do Amanhã, explorando os desafios da mobilidade, oportunidades e novas soluções que vão moldar o ambiente urbano do futuro / Divulgação/Assessoria

A Ford promoveu um simpósio durante o Salão de Detroit com personalidades e especialistas para debater a Cidade do Amanhã, explorando os desafios da mobilidade, oportunidades e novas soluções que vão moldar o ambiente urbano do futuro – veja o vídeo. Bill Ford, presidente do Conselho da Ford, e Mark Fields, presidente mundial, abriram o evento falando sobre a transformação da Ford em uma empresa de automóveis e mobilidade.

O evento teve a participação de Mark Thompson, presidente do The New York Times, moderando um painel com Bill Ford e os prefeitos de Detroit (Mike Duggan), Columbus (Andrew Ginther), Chicago (Rahm Emanuel) e Atlanta (Kasim Reed).

Uma rodada de palestras TED – formato criado pela organização sem fins lucrativos TED, de tecnologia, entretenimento e design, com até 18 minutos – reuniu representantes da UPS, da Fundação de Mulheres de Nova York e da TED para a proposição de ideias sobre transporte, sustentabilidade e justiça social na nova era.

Houve ainda uma exibição prévia exclusiva do novo filme do economista Jeremy Rifkin, “A Terceira Revolução Industrial”, e uma discussão coordenada pela revista eletrônica VICE com empresários, pensadores e líderes empresariais sobre as mudanças no cenário urbano, oportunidades de emprego e crescimento econômico na Cidade do Amanhã.

“Pela primeira vez na história do planeta metade da população mundial vive nas cidades, onde os problemas de mobilidade são mais agudos à medida que as suas populações crescem”, disse Bill Ford. “Esse é um problema que vai muito além dos congestionamentos. Representa um enorme desafio para a humanidade, que afeta o nosso bem-estar e o acesso a cuidados médicos, água potável, alimentos, um lugar seguro para viver e mesmo a capacidade de encontrar trabalho.”

Para os próximos cinco a dez anos, a Ford prevê que com a introdução de veículos autônomos, o crescimento dos veículos elétricos e conectados e a nova infraestrutura de tecnologia, o transporte começará a se tornar mais acessível e as cidades mais saudáveis, seguras, produtivas e fáceis de transitar.

“Já no longo prazo – 30 anos ou mais – vemos a aplicação em grande escala dessas tecnologias, conectadas por sistemas operacionais sofisticados, gerando coisas que anteriormente eram tidas como impossíveis, como uma redução significativa das emissões, número de acidentes próximo de zero e acesso universal à mobilidade”, completou.

Parceria com Bloomberg Philanthropies

A Ford iniciou uma parceria com Mike Bloomberg e a fundação Bloomberg Philanthropies, braço social da empresa de comunicação, no projeto que reúne prefeitos de todo o mundo para criar novas soluções de mobilidade e a Cidade do Amanhã. Num vídeo, Mike Bloomberg disse que sua instituição vai estudar nove grandes cidades para uma visão do futuro, incluindo São Paulo e Buenos Aires na América do Sul.

