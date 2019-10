Ford Ranger e Ka são a picape e o hatch com clientes mais satisfeitos

Além de vencer nas picapes médias, a Ranger também figurou entre os veículos mais bem avaliados na classificação geral - Foto: Divulgação/Assessoria

A Ford Ranger e o Ka foram os campeões da pesquisa de satisfação realizada pela revista Quatro Rodas, nos segmentos de picapes médias e hatches compactos de entrada, respectivamente. Considerada o Oscar do mercado automotivo brasileiro, a pesquisa “Os Eleitos” se destaca por revelar os melhores carros do país na avaliação dos próprios donos.

Realizada há 19 anos, a pesquisa incluiu 3.480 entrevistados de todo o Brasil, proprietários dos 45 carros mais vendidos do mercado brasileiro. Cada veículo foi avaliado em 23 itens, que vão de custos, design, desempenho, dirigibilidade, segurança e conforto à confiança na marca, cobertura da rede e manutenção.

A Ford Ranger venceu como melhor picape média com nota 99,0. “A alegria dos donos está em quase tudo que é lugar: foi a melhor do grupo em 16 critérios dos 23 levantados. É o caso de tamanho da caçamba, acesso aos comandos, design e modernidade do projeto”, destaca a publicação.

Se já é bem avaliada pelos donos atuais, na recém-lançada linha 2020 a picape ficou ainda melhor. Ganhou nova grade dianteira, aprimoramento na suspensão e equipamentos exclusivos, como sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres e reconhecimento de sinais de trânsito. Tudo isso sem sofrer aumento de preço, aumentando a sua competitividade.

Além de vencer na categoria de picapes a Ranger se destacou ainda com o quarto lugar na classificação geral, ocupando um espaço no topo da tabela geralmente dominado pelos sedãs. “Isso já dá uma ideia do nível de excelência que ela alcançou em 2019 – e ainda abriu 1,6 ponto em relação à vice, S10”, comentam os editores.

O Ford Ka venceu como melhor hatch compacto de entrada, um dos segmentos mais disputados do mercado, com a nota 96,8. Design, espaço interno, rapidez de arranque e preço de revenda foram os principais quesitos nos quais ele sobressaiu frente aos concorrentes.

Recentemente, além de ter o estilo renovado, o Ka passou a oferecer a opção de transmissão automática e motor 1.5 Ti-VCT Flex com 136 cv, ao lado do avançado 1.0 Ti-VCT de 85 cv, ambos com três cilindros. Central multimídia SYNC com tela flutuante de 7 polegadas, quatro airbags, bancos de couro, botão de partida Ford Power, câmera de ré e sensor de estacionamento são outros novos itens disponíveis no modelo.