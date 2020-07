Ford Ranger assume a liderança das picapes e tem a maior participação da história

Ford Ranger - (Foto: Divulgação)

A Ford Ranger registrou dois marcos importantes em junho: tornou-se a líder do segmento de picapes médias, com 1.736 unidades, e atingiu a maior participação de mercado da sua história, de 24,6%. As vendas da picape da Ford vem crescendo desde o lançamento da linha 2020, com inovações que foram muito bem recebidas pelos consumidores.

Além do novo design dianteiro, suspensão recalibrada e um sistema que facilita a movimentação da tampa da caçamba, a Ranger introduziu tecnologias exclusivas na versão atual, lançada em 2019. Sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito, piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa são alguns dos equipamentos que só ela oferece na categoria.

“A Ranger tem hoje o conjunto mais completo para atender tudo o que o cliente quer, seja em termos de desempenho, conforto e tecnologia como de custo de posse. Diferentemente de outros segmentos da indústria, as picapes estão sofrendo menos os efeitos do isolamento e a Ranger é o seu principal expoente, retornando ao mesmo patamar de vendas do período pré-Covid”, diz Reinaldo Faga, diretor de Vendas da Ford.





Ford Ranger

As ações da Ford e da sua rede de concessionárias para proporcionar comodidade e segurança aos clientes durante a pandemia também contribuíram para esse resultado. Como, por exemplo, o Compre Sem Sair de Casa, o financiamento com carência de 90 dias e parcelas reduzidas até dezembro de 2021, os novos protocolos de higiene nas revendas, o serviço de desinfecção de veículos Ford Clean e o Serviço Sem Sair de Casa.

Nas versões intermediárias, onde mantém uma folgada dianteira, a Ranger reforçou ainda mais a sua liderança em junho, chegando a mais de 50% das vendas com os modelos XLS. Como principais vantagens, a Ranger XLS oferece desempenho robusto e nível superior de equipamentos, com o menor custo de posse e o maior valor de revenda da categoria.

Nas versões topo de linha, a Ranger ficou com 15,4% de participação com as versões XLT e Limited, que combinam a performance do motor 3.2, tecnologias exclusivas de condução semiautônoma e o que há de mais avançado em conforto e segurança. A nova Ranger Storm, que tem recebido ótimas avaliações tanto por parte dos especialistas como dos consumidores, também colaborou para o sucesso da linha.