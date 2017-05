Ford promove venda especial de caminhões cargo e série F na Expoagro em Dourados

A Ford está presente na Expoagro Dourados, feira agropecuária em Mato Grosso do Sul, de 12 a 21 de maio, com a mostra e venda especial de caminhões. Durante a feira, modelos da Série F e o Cargo 2429 podem ser adquiridos em condições exclusivas, com uma entrada e o saldo parcelado em até 60 meses com taxa de 0,96%, para pessoa jurídica ou pessoa física.

Instalado em uma área de mais de 500 metros quadrados, o estande da Ford conta com o apoio do distribuidor Via Max Caminhões no atendimento aos visitantes. A exposição inclui os três modelos da tradicional Série F: F-350, F-4000 e F-4000 4x4, este último numa versão especial com cabine dupla preparada pela Tropical Cabines. A linha Cargo é representada pelos modelos Cargo 816, Cargo 1419 e Cargo 2429 Torqshift.

Série F e Cargo

Caminhão semileve mais vendido do Brasil, o F-350 tem peso bruto total de 4.500 kg e uma gama variada de aplicações. O F-4000, com peso bruto total de 6.800 kg e rodado duplo, é o único da categoria com as opções de tração 4x2 e 4x4.

O Cargo 816, com peso bruto total de 8.250 kg, dispõe de três opções de distância entre-eixos para receber diferentes tipos de implementos. O Cargo 1419 é o caminhão com o maior peso bruto total da categoria, de 14.500 kg. O Cargo 2429 Torqshift, com tração 6x2 e câmbio automatizado de dez marchas, oferece produtividade, economia e conforto no transporte rodoviário de médias e longas distâncias com peso bruto total de 23 toneladas.

“A Expoagro é uma das feiras mais tradicionais do Centro-Oeste brasileiro e este ano preparamos ofertas especiais de caminhões que são reconhecidos por oferecer o melhor resultado para o produtor rural e para toda a cadeia do agronegócio”, diz Guilherme Teles, gerente de Marketing da Ford Caminhões.

Veja Também

Comentários