Ford promove um teste radical nos Altos da Avenida Afonso Pena

As picapes estão entre os veículos preferidos em nossa região, principalmente por conta da nossa vocação para o agronegócio. E para ajudar na escolha da picape ideal para estacionar na garagem de casa, a Ford está promovendo um teste radical, onde coloca a sua representante na categoria, a Nova Ranger, em situações extremas de uso, em uma pista off-road especialmente montada para o Ranger Day. O evento começa amanhã, dia 23 de agosto, nos Altos da Avenida Afonso Pena, em frente a Cidade do Natal e vai até o dia 27.

A pista consegue mostrar as capacidades no fora-de-estrada da Ranger com a superação de valetas, subidas e descidas muito íngremes, inclinação lateral, situações para testar os controles de frenagem e de estabilidade com sistema anticapotamento além do sensor de pressão dos pneus. Produzida nas versões 2.5 Flex, 2.2 e 3.2 Diesel, esta última com cinco cilindros e 200 cavalos de potência, a Ford Ranger é reconhecida pela robustez e desempenho por quem atua no agronegócio, além de ser a única com cinco anos de garantia e sete airbags de série, oferecendo tração 4x4 com diferencial traseiro blocante e equipamentos como câmera de ré e central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas.

O teste off-road é promovido pela Ford em parceria com as concessionárias Automaster e Monza e prevê condições especiais de compra e descontos para o Ranger Day.

Um século de picapes

A Ford comemorou no dia 27 de julho deste ano 100 anos de liderança e inovação no segmento de picapes, uma história que começou com o lançamento do Ford TT em 1917 e continua com as atuais linhas Ranger e Série F, incluindo a F-150, picape mais vendida do mundo. Nascida da visão do fundador da empresa, Henry Ford, de criar um veículo comercial com chassi reforçado e espaço para carga na traseira, a primeira picape foi derivada do lendário Modelo T, que mudou a indústria automotiva e a própria natureza do trabalho.

Hoje, as picapes Ford estão entre os veículos mais emblemáticos da marca. A Série F é a picape mais vendida nos Estados Unidos há 40 anos consecutivos e o veículo mais vendido do mercado há 35 anos, com mais de 26 milhões de unidades. A Ranger está presente em centenas países, inclusive o Brasil onde tem longa tradição.

A história de picapes da Ford é marcada pelo desenvolvimento de contínuas inovações. Uma referência mundial em desempenho, segurança, eficiência, economia e conforto desses veículos, sempre ouvindo os consumidores que fazem uso das picapes para o trabalho, o dia a dia e o lazer em todo o mundo.

