Ford produz vídeo para as mídias sociais com o novo Ka Trail na vida real de uma surfista profissional

A Ford começa a vender na próxima semana o Ka Trail, uma nova versão do compacto, agora com vocação para uso no chamado segmento aventureiro. O novo modelo vem acompanhado de um amplo programa de comunicação, que além da apresentação à imprensa, campanha publicitária e configurador exclusivo no site www.ford.com.br, traz um vídeo especial para as mídias sociais mostrando um dia na vida real de uma surfista profissional.





Gravado no litoral norte paulista, na praia de Camburí, o filme de três minutos tem a presença da surfista Paola Simão. Boadyborder profissional, a carioca é a estrela do vídeo de lançamento do veículo, que pode ser visto neste link.

No vídeo, a atleta aproveita para dar dicas de pranchas e ondas. No caminho, testa o desempenho da suspensão elevada do Ka Trail na terra, no asfalto e na travessia de um riacho. A performance do veículo chama a atenção de Paola. Ela dirigiu a versão 1.0, carro-chefe da linha, mas lembra que há também a opção do motor 1.5.

Acostumada a viajar para as praias, ela elogia os bancos com revestimento especial repelente a água, muito útil com trajes de banho molhados, além do rebatimento do banco traseiro que amplia a capacidade para o transporte de equipamentos. Para escolher o caminho e se comunicar com a família, ela usa o sistema de som com comandos de voz do carro e a praticidade do suporte para celular no painel. Também destaca o visual esportivo do carro.

Melhores ondas

Apaixonada pelo esporte, Paola compete há mais de 10 anos no circuito nacional e internacional de bodyboard. Ela participou pela primeira vez do circuito mundial de bodyboard em 2005, na Austrália, país onde morou durante quatro anos, e também é adepta do “free surf”.





Em busca das melhores ondas, já viajou para locais como Havaí, Fernando de Noronha, Indonésia, México, Perú, Amapá (Pororoca), Singapura e Abu Dabhi. Hoje, além dos circuitos nacionais, também participa de etapas selecionadas do mundial.

“Fiquei muito feliz com o convite da Ford para participar do lançamento do Ka Trail, um carro muito bacana, e também pela oportunidade de levar o bodyboard a ter o seu reconhecimento merecido”, diz Paola Simão.

