Ford inicia pesquisa de entrega de pizzas com carros autônomos em parceria com a Domino's / Divulgação

A Ford iniciou uma parceria inédita na indústria com a Domino’s Pizza, líder mundial em entrega de pizza a domicílio, para entender o papel que os veículos autônomos poderão desempenhar nesse setor. Em caráter inicial, os testes terão como base a cidade de Ann Arbor, próxima a Detroit, nos EUA, para verificar como os clientes vão reagir ao receber sua encomenda por um veículo autônomo.

“Como especialistas em entrega, temos acompanhado o desenvolvimento dos carros autônomos com grande interesse, pois acreditamos que o transporte está passando por mudanças radicais e profundas”, diz Patrick Doyle, presidente da Domino’s. “Temos orgulho de ser líderes em tecnologia e estamos entusiasmados em ajudar nessa pesquisa. É o primeiro passo do projeto que pretendemos realizar com a Ford.”

A Ford planeja iniciar a produção de veículos autônomos em 2021 e a pesquisa com empresas como a Domino’s é essencial para que a tecnologia possa oferecer a melhor experiência ao cliente.

“É uma satisfação ter a parceria da Domino’s nessa fase importante de desenvolvimento, em que aumentamos nossa compreensão das oportunidades de negócios para o transporte de pessoas e bens com carros autônomos”, diz Sherif Marakby, vice-presidente de Veículos Autônomos e Elétricos da Ford. “A Domino’s é uma empresa focada na experiência do cliente e compartilha da nossa visão de um futuro com veículos e ambientes inteligentes para melhorar a vida das pessoas.”

Nas próximas semanas, clientes da Domino’s na cidade de Ann Arbor serão escolhidos aleatoriamente para receber sua pizza em um Ford Fusion Hybrid autônomo de pesquisa, dirigido por um engenheiro de segurança da Ford e pesquisadores. Os clientes que aceitarem participar poderão rastrear o carro de entrega pelo GPS e, quando ele estiver próximo, vão receber mensagens de texto e um código para desbloquear o compartimento aquecido e retirar sua pizza.

“Queremos saber o que as pessoas pensam sobre esse tipo de entrega”, diz Russell Weiner, presidente da Domino’s nos Estados Unidos. “A maioria das nossas perguntas são sobre os 15 metros finais da entrega. Por exemplo, como os clientes vão reagir ao sair para receber sua entrega e se fará diferença se o carro estiver estacionado na garagem ou no meio-fio. O objetivo é, algum dia, tornar a entrega com carros autônomos o mais simples e amigável possível.”

Os primeiros testes foram feitos na Mcity, cidade simulada de pesquisa no campus da Universidade de Michigan, localizada no município de Ann Arbor, que também apoia o projeto. “Ann Arbor continua na vanguarda da pesquisa de veículos autônomos”, afirma o prefeito Christopher Taylor. “Hoje, é um teste de entrega de pizza e espero que esse tipo de parceria traga muitas outras inovações no futuro.”

