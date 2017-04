Ford pesquisa o uso do bambu na produção de componentes para os automóveis

A pesquisa é desenvolvida também fora do laboratório / Divulgação

A Ford China pesquisa o bambu, planta tradicional e abundante naquela região, como possível matéria-prima sustentável para a produção de componentes automotivos. Muito usado na confecção de móveis, na construção civil, arquitetura, culinária e até em terapias, o bambu é um material renovável, considerado um dos mais fortes e versáteis da natureza – veja o vídeo.

Os estudos estão sendo conduzidos na cidade de Nanquim, onde funciona um centro avançado de pesquisa da Ford na Ásia. A pesquisa de novos materiais faz parte da estratégia global de sustentabilidade da Ford com foco na redução do consumo, reutilização e reciclagem de recursos naturais.

“O bambu é incrível”, diz Janet Yin, supervisora de Engenharia de Materiais. “Ele é forte, flexível, totalmente renovável e encontrado em grande quantidade na China, no Brasil e outras partes do mundo”.

As qualidades do bambu são reconhecidas há mais de um século – entre outros exemplos, Thomas Edison o testou na criação da primeira lâmpada elétrica. A sua resistência à tensão (o quanto aguenta ser vergado até se quebrar) é igual ou melhor que a de alguns tipos de metal. Além disso, por crescer rápido – até 1 metro por dia – e atingir a maturidade em dois a cinco anos, enquanto outras árvores levam décadas, também se regenera facilmente.

Nos últimos anos, Janet e sua equipe têm estudado junto com fornecedores o uso do bambu combinado com plástico para desenvolver peças extrarresistentes de acabamento interno dos veículos. Eles verificaram, por exemplo, que o bambu tem um desempenho muito melhor que outras fibras naturais e sintéticas em provas de resistência e impacto, além de manter a integridade após testes de aquecimento a mais de 100°C.

Materiais sustentáveis

Na Ford, o uso de materiais sustentáveis nos veículos só é aprovado depois de atender os rigorosos padrões globais de desempenho e qualidade da marca. Esse trabalho é desenvolvido também fora do laboratório.

“Quando eu conto para as pessoas como estamos usando materiais sustentáveis e recicláveis em veículos, ou elas amam a ideia logo de cara ou querem ter certeza de que os materiais são de alta qualidade”, conta Janet Yin. “Depois de entender como funciona esse trabalho, elas aderem à causa”.

A Ford já usa hoje vários materiais sustentáveis nos seus carros. Entre outros, podem ser citados: o kenaf, planta da família do algodão, em forros de porta; tecido Repreve, feito de garrafas plásticas recicladas, em bancos; algodão reciclado de calças jeans e camisetas em estofamento e isolamento acústico; carpete de nylon reciclado em coberturas de motor; garrafas plásticas recicladas em carpetes e forros de caixas de roda; pneus reciclados em selos e juntas; casca de arroz e palha de trigo como reforço de peças plásticas; e espumas à base de soja em bancos.

