Ford Mustang vende mais que o dobro dos esportivos concorrentes no mês de pré-lançamento

O Ford Mustang superou as expectativas e vendeu mais que o dobro da soma de todos os carros esportivos e esportivos premium europeus no Brasil em dezembro. Este foi o primeiro mês de pré-venda do modelo, feita por meio de inscrição pelo site www.mustangford.com.br ou nos distribuidores da marca, com preço de R$299.900 e entrega a partir de março.

Apesar de as reservas terem sido iniciadas somente no dia 11, o Mustang fechou o mês com mais que o dobro de pedidos confirmados que as 47 unidades somadas dos concorrentes Porsche 911, Audi TT, Mercedez SLC, BMW M6 e Camaro. Em virtude desse resultado, a Ford está disponibilizando um lote adicional de pré-venda do esportivo com previsão de chegada ao Brasil ainda no final de março deste ano.

“O Mustang é um produto que tem atributos racionais de sobra para justificar o seu sucesso, como o propulsor V8 de 466 cv, mas também tem uma conexão emocional muito forte que só ele desperta nos entusiastas de carros esportivos no Brasil e no mundo”, diz Antonio Baltar Jr., diretor de Marketing, Vendas e Serviços da Ford.

Para o lançamento do Mustang a marca desenvolveu um processo de compra exclusivo que adota o mesmo conceito de produtos de luxo, comatendimento personalizado e confirmação da reserva feita com o pagamento de um sinal correspondente a 10% do valor do carro. Como parte do objetivo deproporcionar uma experiência de compra diferenciada, todas as etapas são acompanhadas por meio de um “concierge”.