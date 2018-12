Ford Mustang é o carro esportivo mais rápido do ano no teste Folha Mauá

O Ford Mustang somou mais um título à sua extensa galeria de estreia no mercado brasileiro: foi o esportivo mais rápido do ano no teste Folha-Mauá 2018, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. Parceria entre o jornal Folha de São Paulo e Instituto Mauá de Tecnologia, o tradicional teste Folha-Mauá mede o desempenho dos carros na pista usando instrumentos de precisão e GPS.

O Mustang é equipado com motor V8 de 466 cv de potência e caixa automática de dez marchas com trocas rápidas "que fez diferença na pista", segundo a publicação. O segundo e terceiro colocados foram, respectivamente, o Chevrolet Camaro (4,6 s) e o Jaguar F-Type (6,2 s). O "muscle car" da Ford foi igualmente superior na medição de retomada de 80 km/h a 120 km/h, que testa a elasticidade do motor, com a marca de 2,7 segundos.

O comparativo destaca ainda a folgada liderança do Mustang em vendas na categoria, com 928 unidades emplacadas até novembro, mais de cinco vezes à frente do segundo colocado, o Porsche 911, segundo dados da Fenabrave, que representa os revendedores de veículos.

Prêmios

Vendido pela primeira vez no Brasil em seus 54 anos de história, o Mustang conseguiu o feito raro de conquistar todos os prêmios da imprensa especializada dos quais participou em 2018. Foram nada menos que 15 títulos, incluindo: Americar, Car Awards Brasil 2019 da Car Magazine, Os Melhores do Jornal do Carro 2019, Prêmio Autodata 2018, Carro do Ano 2019 e Motor do Ano 2019 da Autoesporte, Prêmio UOL Carros 2018, Compra do Ano 2019 da Motor Show, L'Auto Preferita (categorias Premium/Luxo, L'Auto Preferita e Campanha Publicitária), Prêmio Carpress 2018 (Melhor Carro Premium e Escolha da Audiência), Prêmio Abiauto 2018 da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva e Top Car TV 2018.