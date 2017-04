Ford Mustang é o carro esporte mais vendido no mundo e vai ganhar novos mercados

A Ford anunciou que o Mustang ampliou a sua liderança como carro esporte mais vendido do mundo em 2016, somando mais de 150.000 unidades registradas. Segundo dados da entidade IHS Market, em 140 países as vendas totais do Mustang cresceram 6% no ano passado, experimentando um grande crescimento fora dos Estados Unidos, com 45.000 unidades comercializadas – veja o vídeo.

Presente em todos os continentes, excluindo a Antártida, o modelo vai chegar este ano a seis novos países, com destaque para o Brasil. O Mustang já é o esportivo mais global e chegará a mercados interessantes e poucos tradicionais como as Ilhas Palau e Costa do Marfim, entre outros.

Desempenho mundial

Além do excelente desempenho em grandes mercados, como Alemanha e China, o carro também chegou a países menores, como Nova Caledônia, Gibraltar e Bonaire. Desde o lançamento na China, em 2015, o Mustang tornou-se o esportivo mais vendido no maior mercado do mundo e em 2016 suas vendas aumentaram 74%.

“A fama do Mustang continua a crescer, incluindo países em que nunca havia estado antes", diz Mark Schaller, gerente de marketing do Mustang. "Continuamos a introduzi-lo em novos mercados e os clientes têm respondido com uma aceitação estrondosa.”

Durante décadas, muitos fãs do Mustang tiveram de vencer grandes distâncias para ter acesso ao esportivo mais popular da marca. Reconhecendo essa paixão, a Ford decidiu, a partir de 2015, tornar o modelo global.

Segundo a Ford, desde 2015 já foram produzidos mais de 395.000 Mustangs de sexta geração e, destes, 98.000 foram destinados a clientes fora dos Estados Unidos. O volume de exportação dobrou no período e chegou a 17,5% do total. A expectativa da empresa é que ele continue a crescer e atinja 30% na linha 2017.

Nos Estados Unidos, o Mustang lidera as vendas do segmento há 50 anos. Com mais de 8,4 milhões de curtidas, ele é também o veículo mais popular no Facebook. No modelo 2018, os fãs de todo o mundo verão um visual mais atlético na dianteira e na traseira e tecnologias mais avançadas, incluindo painel de instrumentos digital de 12 polegadas, nova transmissão automática de 10 velocidades, amortecedores MagneRide e novo sistema de escapamento com válvula ativa.

