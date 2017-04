A Ford prepara nos detalhes o lançamento do Mustang que chegará em muitos mercados, incluindo o Brasil. Na lista de novidades, a adrenalina do veículo pode ser sentida até no botão de partida que será pulsante, no mesmo ritmo do coração de um cavalo da raça Mustang em repouso – veja o vídeo aqui.

Esse sistema começa com o piscar de uma luz vermelha quando a porta do carro é aberta e segue assim até o seu poderoso motor entrar em funcionamento. A curiosidade é o ritmo de pulsação dessa luz, de 30 batidas por minuto.

As palavras "Engine", "Start" e "Stop" são vistas em vermelho no botão, que conta com iluminação interna e acabamento em alumínio torneado. Ele fica posicionado ao lado do motorista na parte inferior do console central, abaixo dos controles de áudio e do ar-condicionado.

O painel de instrumentos, por sua vez, é totalmente digital e pode ser personalizado. Ele é mais um dos vários aprimoramentos que o Mustang 2018 vai oferecer em diferentes mercados mundiais.

