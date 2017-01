Ford mostra primeiras imagens de Mustang conversível

Após a apresentação global da sétima geração do icônico Mustang no início deste mês a Ford revela as primeiras imagens da sua versão conversível, que assim como o cupê, também chega em setembro no mercado norte-americano.

Ainda não há informações sobre sua vinda para o Brasil, embora a Ford já tenha confirmado a importação do Mustang versão cupê prevista para 2018.



Totalmente renovado, o esportivo traz novidades na traseira, com uma superfície mais plana para abrigar o compartimento da capota retrátil, além de lanternas de LED de três barras. A frente traz capô rebaixado, assim como a versão cupê, com novas entradas de ar, faróis de LED alongados e grade mais larga. Da mesma forma, oferecerá 12 opções de rodas e três novas cores da carroceria.



O Mustang conversível, que traz os motores 2.3 EcoBoost de quatro cilindros e o 5.0 V8, tem nova transmissão automática de 10 velocidades e será equipado com tecnologias como assistência de frenagem autônoma com detecção de pedestres, além de cabine com painel digital e tela de 12 polegadas e personalizável. A suspensão com amortecedores magnéticos e válvula ativa de escapamento, que permite controlar o ronco do motor, serão disponíveis na versão GT.



Veja Também

Comentários