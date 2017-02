Ford mostra em Daytona, nos EUA, nova versão especial do GT que nasceu nas pistas: a “Competition Series”

Desenvolvida para aprimorar ainda mais o design aerodinâmico do supercarro, a nova versão de competição tem tampa do motor em acrílico especial e componentes de fibra de carbono para reduzir o peso na parte superior do carro / Divulgação/Assessoria

Saiba Mais LANÇAMENTO Ford apresenta o novo Expedition 2018, Suv grande com muita tecnologia

A Ford apresentou uma nova versão do GT, a "Competition Series", com peso ultraleve e centro de gravidade rebaixado para maximizar a força do motor de mais de 650 cv. A apresentação foi feita no autódromo de Daytona, onde o Ford GT venceu a famosa corrida de 24 horas em janeiro.

Desenvolvida para aprimorar ainda mais o design aerodinâmico do supercarro, a nova versão de competição tem tampa do motor em acrílico especial e componentes de fibra de carbono para reduzir o peso na parte superior do carro, rebaixando o centro de gravidade. O vidro traseiro Gorilla Glass também é mais leve, com cerca de metade da espessura dos modelos comuns.

O carro tem gaiola de proteção padrão FIA, sistema aerodinâmico ativo e todos os opcionais disponíveis para redução de peso – como rodas de fibra de carbono, porcas e escapamento de titânio. Mas todos os equipamentos não essenciais ao seu desempenho, como ar-condicionado, rádio, alto-falantes e porta-objetos, foram retirados.

"O Ford GT tem competição na veia", diz Raj Nair, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto Global da Ford. "A ‘Competition Series’ foi desenvolvida para os fãs mais radicais, com um conjunto leve feito sob medida e estilo exclusivo.”

Fibra de carbono

O Ford GT "Competition Series" traz vários elementos de fibra de carbono, como a faixa que percorre a carroceria, as capas dos retrovisores, os pilares dianteiros e a lateral inferior com acabamento brilhante.

O interior conserva os elementos centrados no piloto dos outros modelos da linha, como o volante com comandos integrados no estilo Fórmula 1. Os bancos, o painel e o teto são revestidos em camurça Alcantara preta. Há apliques de fibra de carbono natural no console, mostradores e soleiras das portas. Os comandos de marcha no volante e o emblema no painel em vermelho criam um destaque de cor.

O Ford GT Competition Series será oferecido na América do Norte em seis opções de cores: preto Shadow, branco Frozen, prata Ingot, azul Liquid, cinza Liquid e amarelo Triple.

Veja Também

Comentários