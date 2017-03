Ford mostra em congresso de mobilidade serviço inovador de entrega com veículo autônomo e drones

O “Autolivery” é um projeto feito por Euishik Bang, James Kuo e Chelsia Lau, designers da marca em Xangai, que participaram do “Last Mile Mobility Challenge”, um desafio no estilo “hackathon” promovido pela Ford / Divulgação/Assessoria

A Ford apresenta um conceito inovador de serviço de entrega nas cidades que vai tornar mais fácil o dia a dia das pessoas: o “Autolivery”. A novidade é que será feito por veículo autônomo elétrico juntamente com drones para retirar e levar mercadorias em áreas urbanas.

Ainda em fase conceitual, o projeto pode ser vivenciado por meio de óculos de realidade virtual durante o Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona, o maior encontro da indústria de mobilidade, de 27 de fevereiro a 2 de março.

O “Autolivery” é um projeto feito por Euishik Bang, James Kuo e Chelsia Lau, designers da marca em Xangai, que participaram do “Last Mile Mobility Challenge”, um desafio no estilo “hackathon” promovido pela Ford.

Nova ordem

Por mais de meio século as vans têm tido um papel central na entrega de produtos. Os drones, no entanto, são um fenômeno moderno. Mas os dois podem trabalhar juntos para melhorar a mobilidade em áreas urbanas nesse projeto que é um exemplo da visão da Ford sobre a “Cidade do Amanhã”.

Vans autônomas poderão transportar qualquer produto, desde comida até remédios, de forma rápida e eficiente nas ruas das grandes cidades. Os drones, por sua vez, serão capazes de fazer a entrega pelo ar na última etapa da viagem, chegando a locais inacessíveis aos carros, como no alto de um edifício, ou onde seja difícil estacionar.

Dados recentes revelam que motoristas de cidades europeias passaram até 91 horas parados em congestionamentos ao longo de 2016. O serviço “Autolivery” demonstra como novas tecnologias poderão melhorar a vida dos consumidores.

“A Ford tem por natureza uma cultura de nova ordem e inovação voltada a trazer soluções que coloquem as pessoas em primeiro lugar. Queremos que economizem tempo, dinheiro e não tenham aborrecimentos, tornando as cidades melhores para morar e se locomover”, afirma Ken Washington, vice-presidente de Pesquisa e Engenharia Avançada da Ford.

O “Autolivery” faz parte da pesquisa constante da Ford na área da mobilidade. O princípio é melhorar a vida das pessoas em uma “Cidade do Amanhã” mais sustentável.

Veja Também

Comentários