Ford lança New Fiesta 2018 como novo design externo e investe em conectividade e tecnologia

New Fiesta 2018 - Divulgação

A Ford apresentou o New Fiesta 2018, que chega ao mercado com novo design dianteiro, bem equipado, conectividade de última geração e tecnologia voltada à segurança e dirigibilidade. Uma das novidades da linha é a apresentação do modelo Style EcoBoost, de visual esportivo, com motor turbo de 125 cv, além do completíssimo Titanium 1.6.

O evento foi realizado no Oeste Paulista e teve como ponto forte a demonstração das tecnologias e do rendimento dos motores no Campo de Provas de Tatuí, onde a Ford desenvolve seus veículos no Brasil.

A linha é equipada com dois avançados motores, o 1.6 Sigma Flex e o turbo 1.0 EcoBoost, nas versões SE, SE Plus, SEL, Titanium, Titanium Plus e EcoBoost. O preço é a partir de R$ 56.690. Entre os novos equipamentos, o New Fiesta 2018 tem central multimídia SYNC 3 de última geração, faróis com luzes diurnas de LED, câmera de ré, novos bancos e rodas.

"O New Fiesta é um carro diferenciado e completo para quem quer se destacar na multidão. Na linha 2018, reforçamos os atributos que esse cliente exigente e conectado mais valoriza para fazer uma escolha inteligente", destaca Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford.

Design inspirado no Ford GT

A frente do New Fiesta ficou mais encorpada e atraente, com grade côncava e para-choque totalmente novo. Suas linhas inspiradas no superesportivo Ford GT valorizam as formas esculpidas da carroceria, com detalhes de sofisticação. A grade inferior ampla faz o carro parecer mais largo e assentado.

A traseira ganhou um toque extra de esportividade com um novo aplique no para-choque, além de lanternas com assinatura de luz na versão Titanium. As rodas de 15 e 16 polegadas também são novas.

"Nosso desafio ao criar o New Fiesta 2018 foi colocar o carro um patamar acima sem perder a sua essência e harmonia", diz Fábio Sandrin, gerente de Design da Ford América do Sul. "A silhueta côncava da frente é única no mercado e um dos elementos que agregam dinamismo ao seu design."

O New Fiesta 2018 conta com seis opções de cores: as perolizadas vermelho Vermont, azul Califórnia e preto Bristol, a metálica prata Dublin e as sólidas vermelho Arizona e branco Ártico.

Multimídia SYNC 3

No interior, o destaque é a central multimídia SYNC 3, com tela de 6,5 polegadas e recursos avançados de conectividade. Oferecida desde a versão SE Plus, ela permite acesso ao Apple CarPlay e Android Auto, além de aplicativos.

Os bancos com novas espumas e encostos de cabeça reposicionados tornam o interior mais confortável. O New Fiesta também ficou mais seguro, com reforços na carroceria que aumentam a proteção contra impactos laterais, atendendo os padrões mais exigentes das normas internacionais. Para completar, um novo ajuste da suspensão contribui para aprimorar o conforto de rodagem.

Os motores do New Fiesta 2018 são os mais potentes da categoria. O 1.6 Sigma TiVCT Flex gera 128/125 cv (com etanol/gasolina) e vem com transmissão manual de cinco velocidades ou sequencial de seis velocidades.

O EcoBoost a gasolina, de 125 cv, eleito seis vezes Motor Internacional do Ano, tem uma curva de torque impressionante e chega a 170 Nm em apenas 1.400 giros. Ele vem com uma versão aprimorada da transmissão sequencial de seis velocidades, que proporciona trocas rápidas e suaves e hoje detém um dos maiores índices de satisfação entre os consumidores na indústria.

Versões e preços

O New Fiesta 2018 parte de R$ 56.690 na versão 1.6 SE, equipada com direção elétrica, ar-condicionado, trava, retrovisores e vidros dianteiros elétricos, central multimídia SYNC 1 com AppLink e Assistência de Emergência, sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina, freios ABS, alarme volumétrico, computador de bordo e conta-giros.

A versão SE Style 1.6 tem rodas de liga leve de 16 polegadas, grade dianteira, retrovisores e moldura do farol de neblina com acabamento em preto e sai por R$ 59.590. A versão SE Plus 1.6 AT, com transmissão sequencial de seis velocidades, central multimídia SYNC 3, controle de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, vidros elétricos traseiros e fechamento global, custa R$ 62.390.

O New Fiesta SEL 1.6, com ar-condicionado digital e rodas de liga leve de 15 polegadas, sai por R$ 61.090 com transmissão manual e R$ 65.390 com a transmissão sequencial de seis velocidades. O New Fiesta Style EcoBoost AT, com motor turbo, transmissão sequencial de seis velocidades e pacote de aparência Style, custa R$ 69.790.

O New Fiesta Titanium 1.6 AT, com rodas de liga leve de 16 polegadas, sistema de navegação, câmera de ré, banco parcialmente em couro, faróis com luzes diurnas de LED e lanterna parcial em LED, sai por R$ 71.190. O topo de linha Titanium Plus 1.6 AT acrescenta bancos de couro, sete airbags, botão de partida Ford Power, acesso sem chave, acendimento automáticos dos faróis, sensor de chuva e espelho retrovisor eletrocrômico, por R$ 75.190.

Baixo custo de posse

O New Fiesta 2018 tem também manutenção econômica. Suas revisões seguem o padrão de custo fixo da Ford, que permite ao cliente saber de antemão quanto vai gastar durante o período de garantia, de 36 meses ou 30.000 km.

O custo total das três revisões anuais (ou a cada 10.000 km) das versões com motor 1.6 Sigma é R$ 1.568 e o da versão EcoBoost fica em R$ 1.620. Com o plano Ford Protect Advanced, o cliente pode adquirir quatro revisões (até os 48 meses ou 40.000 km) por R$ 2.966 e ampliar a garantia original de fábrica para quatro anos. Já o plano Ford Protect Premium acrescenta uma quinta revisão aos 60 meses ou 50.000 km e estende a garantia para cinco anos, por R$ 3.573.