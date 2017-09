Ford lança linha 2018 da picape Ranger com duas novas versões esportiva

A Ford lança a linha 2018 da picape Ranger que amplia a oferta de conteúdo e a competitividade do veículo no segmento, além de incluir uma série especial esportiva, a Sportrac, e uma nova versão Diesel de entrada com tração 4x2. Esses modelos criam uma nova opção atrativa no universo das picapes.

A nova versão 2.2 Diesel XLS com tração 4x2 e transmissão manual tem como destaques o conteúdo e o preço de R$136.850, extremamente competitivo mesmo quando comparado com picapes menores e do segmento flex.

Com visual de estilo esportivo, a nova série especial Ranger Sportrac foi desenvolvida pela Ford também com base na versão 2.2 Diesel XLS, porém com tração 4x4 e transmissão automática. Seus diferenciais são aplique no para-choque dianteiro, adesivo lateral na caçamba e portas traseiras e santantônio e estribos laterais na cor cinza London. Na cabine, vem com a assinatura Sportrac gravada nas soleiras de vinil e bordada nos apoios de cabeça dianteiros. O modelo custa R$162.990.

Linha completa

A linha completa, oferecida exclusivamente em modelos cabine dupla, mantém ainda diferentes catálogos com os motores 2.5 Flex e 3.2 Diesel, o mais potente da categoria, além do 2.2 Diesel.

Entre os novos equipamentos, toda a linha passa a vir de série com sensor de estacionamento e câmera de ré. As versões XLT e Limited trazem central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas e comandos de voz para telefone, navegador, áudio e ar-condicionado, compatível com Android Auto e Apple Car Play.

Em todas as versões, a picape é equipada com sete airbags, controle eletrônico de estabilidade, tração e anticapotamento, assistente de partida em rampa, controle adaptativo de carga, direção elétrica, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, piloto automático e faróis de neblina.

Muitas opções

Além das novas versões Sportrac e XLS 4x2, a Ranger 2.2 Diesel XLS continua a oferecer as opções 4x4 manual, por R$148.850, e 4x4 automática, por R$156.700.

A Ranger 3.2 Diesel XLT, com tração 4x4 e transmissão automática, agora vem com central multimídia SYNC 3, rodas de liga leve de 18”, pneus All Season e capota marítima, por R$174.990. É equipada também com bancos e volante de couro, ar-condicionado automático e digital de dupla zona e monitoramento de pressão dos pneus. O santantônio passa a ser oferecido como opcional.

A topo de linha 3.2 Diesel 4x4 Limited oferece ainda itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, banco do motorista com ajuste elétrico em oito posições e personalização da luz ambiente em sete cores, por R$188.890.

As mesmas novidades são oferecidas nas três versões da Ranger 2018 com motor 2.5 Flex: XLS, XLT e Limited. A XLS, com sensor de estacionamento e câmera de ré, custa R$106.990. A XLT, com SYNC 3, rodas de liga leve de 18 polegadas, pneus All Season e capota marítima, custa R$118.420. A Limited, com SYNC 3, sai por R$126.490.

A linha é disponível nas cores perolizadas cinza Moscou, preto Gales, azul Aurora e vermelho Toscana, nas metálicas prata Geada e prata Viena e na sólida branco Ártico.

“Essa readequação de conteúdo é resultado de meses de estudo de mercado para tornar a Ranger mais competitiva, oferecendo os equipamentos que os consumidores mais valorizam em cada versão”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Picapes da Ford.

Nova Ranger Sportrac

A versão especial tem quatro cores disponíveis que realçam a sua alma esportiva: branco Ártico, preto Gales, prata Geada e vermelho Toscana.

“A Ranger Sportrac traz equipamentos e acessórios exclusivos para atingir um segmento de público que aprecia um veículo personalizado, mas não deseja adquirir um topo de linha”, completa Fabrizzia Borsari. “Ela vem na esteira do sucesso da versão Diesel XLS, que alcançou um patamar expressivo de vendas no segmento por oferecer um excelente pacote de equipamentos e itens de segurança com preço atraente.”

