Ford Ka Trail chega com visual aventureiro por R$ 47.690

O Ford Ka entrou para a lista dos carros que oferecem uma versão com visual aventureiro, apesar de não ter qualquer pretensão de enfrentar trilhas. Batizado de Ka Trail, o modelo é equipado com os já conhecidos motores 1.0 de 85 cv e 1.5 de 110 cv. O Ka Trail 1.0, custa R$ 47.690, enquanto o 1.5 sai por R$ 51.990.

A versão foi apresentada ao público pela primeira vez durante o Salão de São Paulo e chega como segunda opção mais cara entre as diferentes motorizações do Ka . O modelo segue sendo vendido em outras três versões 1.0, que custam de R$ 43.760 a R$ 50.590, além das três configurações 1.5, que variam de R$ 48.090 a R$ 54.690.

O que muda?

Além do visual aventureiro, a configuração Trail ganhou suspensão elevada para oferecer distância em relação ao solo 3,1 cm maior do que as versões padrão do carro, chegando a 20 cm. Segundo a Ford, o carro ganhou novas molas e amortecedores dianteiros e traseiros, barra estabilizadora dianteira maior, eixo traseiro mais rígido e novos coxins. Outro diferencial fica por conta dos pneus de uso misto. Tais novidades, porém, não devem ser suficiente para dar ao compacto qualquer aptidão extra em trechos off road.

Mas, chamam mais atenção as novidades cosméticas, como adesivos, retrovisores, rodas e maçanetas escurecidos, barras no teto, faróis com máscara escurecida, molduras nas caixas de rodas, soleira de porta, pedais e tapetes customizados. Por dentro, os bancos são revestidos parcialmente em couro sintético com costuras diferentes das outras versões.

Entre os outros ítens de série, há ar-condicionado, direção, vidros dianteiros e travas elétricos, abertura elétrica da tampa do porta-malas, ajuste de altura do volante e sistema multimídia com Bluetooth, comandos de voz e compartimento para celular. O banco traseiro é bipartido e há cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. As rodas são de liga-leve de 15 polegadas.





O Ka Trail também conta com aerofólio traseiro na cor do carro, aplique preto na coluna das portas, estribos laterais, grade dianteira pintada de cinza, lavador e limpador do vidro traseiro, moldura cinza no farol de neblina e para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro. O modelo será oferecido em três cores sólidas (vermelho, preto e branco) e uma metálica (prata).

Financiamento

A versão aventureira do compacto será oferecida, ao menos durante as primeiras semanas de venda, com opção de financiamento com taxa zero. Nesse caso, a Ford oferece o pagamento em 30 parcelas.

Todas as versões e preços

Ford Ka 1.0 SE: R$ 43.760

Ford Ka 1.0 SE Plus: R$ 46.390

Ford Ka 1.0 Trail: R$ 47.690

Ford Ka 1.0 SEL: R$ 50.590

Ford Ka 1.5 SE: R$ 48.090

Ford Ka 1.5 SE Plus: R$ 50.490

Ford Ka 1.5 Trail: R$ 51.990

Ford Ka 1.5 SEL: R$ 54.690

