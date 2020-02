Ford Ka inicia 2020 na vice-liderança do mercado

O Ka Sedan manteve a vice-liderança nos sedãs compactos em janeiro, com 3.148 unidades - Foto: Divulgação/Assessoria

O Ford Ka foi o segundo carro mais vendido do mercado brasileiro em janeiro, mantendo a posição conquistada em 2019, quando obteve seu melhor resultado desde a chegada da nova geração. O hatch somou 7.334 emplacamentos no mês, segundo o Renavam, um resultado 4,5 pontos porcentuais melhor que o do segmento na comparação com dezembro.

O Ka Sedan também manteve a vice-liderança nos sedãs compactos em janeiro, com 3.148 unidades. O modelo subiu de posição no ranking no ano passado e não saiu mais do novo patamar. A linha Ka 2020 conta com dois motores TiVCT de três cilindros, o 1.0 de 85 cv e o 1.5 de 136 cv, e transmissão manual ou automática. O modelo hatch é disponível nas versões S, SE, SE Plus, FreeStyle e Titanium, com preço a partir de R$46.680, e o sedã nas versões SE, SE Plus, SEL e Titanium, com preço a partir de R$51.740.

O Ford Ka traz ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas com controle remoto e vidros elétricos dianteiros como itens de série. Entre os opcionais, oferece central multimídia SYNC com tela flutuante e acesso ao Apple CarPlay e Android Auto, piloto automático, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré e partida sem chave Ford Power.

“Apesar das oscilações do mercado, o Ka se manteve como vice-líder tanto no modelo hatch como no sedã. É um veículo versátil e completo, que conquista pelo projeto moderno, desempenho dos motores, espaço interno, oferta de equipamentos e principalmente pelo custo-benefício”, diz Marcel Bueno, gerente de Marketing de Varejo da Ford.