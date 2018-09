Ford Ka é o carro mais barato de manter entre os líderes de vendas, aponta pesquisa da Proteste

Ford Ka apresentou baixo custo em gastos de manutenção, como troca de óleo, pneus, lavagem e manutenção preventiva

O Ford Ka é o carro mais barato de manter entre os sete mais vendidos do mercado, apontou uma pesquisa da Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, considerando os custos que incidem sobre o veículo no período de três anos de uso. O levantamento incluiu desde tributos, combustível e gastos de manutenção, como troca de óleo, pneus, lavagem e manutenção preventiva, até a depreciação na revenda.

A associação considerou um uso médio de 15.000 km rodados por ano com o veículo para o levantamento. No cálculo de impostos, foram incluídos IPVA, taxa de seguro contra roubo e colisão, licenciamento e também a taxa de emplacamento. No caso da lavagem, a Proteste considerou um custo médio de R$ 50 a cada 1.000 km rodados, sem levar em conta polimento, cera ou eventuais reparos em caso de colisão.

O modelo do Ford Ka avaliado foi o SE/SE Plus 1.0 Ti-VCT Flex, que tem garantia de fábrica de três anos, com revisões anuais. A marca também oferece ao cliente que adquire o Ka a opção de contratar um dos planos Ford Protect, com três, quatro ou cinco revisões, que nestes últimos casos ampliam a garantia original em mais um ou dois anos, respectivamente, e podem ser incluídas no financiamento.

Essa pesquisa confirma também recentes comparativos do Cesvi e das principais publicações especializadas, apontando que o Ford Ka tem a cesta básica de peças mais econômica entre os concorrentes da categoria.

“É uma grande satisfação ver o Ka ser reconhecido como o carro com menor custo de posse entre os mais vendidos, por uma associação isenta e de grande credibilidade como a Proteste”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford. “Esse resultado reflete todas as ações de engenharia e pós-venda que a Ford tem desenvolvido para oferecer o melhor custo-benefício aos clientes.”