Ford Ka e Mustang são eleitos "Compra do Ano 2019" da Motor Show

O Ford Ka foi eleito "Compra do Ano 2019" da revista Motor Show na categoria de hatches compactos, uma das mais concorridas da premiação, entre 12 concorrentes. Este foi o quinto ano da eleição, que analisou quesitos como qualidade, inovação, dirigibilidade e posicionamento de mercado dos 140 carros com lançamento ou modificações técnicas relevantes nos últimos dois anos no Brasil.

A chegada do Ka 2019 com mudanças importantes na oferta de motorização, câmbio e equipamentos, além da nova versão FreeStyle com suspensão elevada e estilo esportivo, consolidou a posição do modelo entre os mais vendidos do mercado brasileiro.

Uma das principais qualidades destacadas na avaliação do hatch da Ford foi a motorização. Além do bom 1.0 tricilíndrico na opção de entrada da gama, ele surpreendeu pela adoção do 1.5 Ti-VCT de três cilindros, que despeja 136 cv de potência. "Assim, tornou-se o hatch compacto mais potente do Brasil, à frente até de modelos turbo", afirma a publicação.

Outras cartadas inteligentes "que mostram a atenção que a Ford tem dado às opiniões do consumidor", segundo os editores, estão na adoção do câmbio automático de seis marchas e da opção da central multimídia SYNC 3 desde a versão 1.0 SE Plus. "Essa repaginada, aliada ao bom espeço interno e ao novo processo de produção, que deixou o Ka mais seguro em sua estrutura, foram suficientes para sua eleição na Compra do Ano."

O Ford Ka é oferecido em dez versões: 1.0 com câmbio manual (S, SE e SE Plus); 1.5 com câmbio manual (SE, SE Plus e FreeStyle); e 1.5 com câmbio automático (SE, SE Plus, FreeStyle e Titanium).

Mustang

Na categoria de esportivos, o título de "Compra do Ano 2019" foi para o Ford Mustang, somando mais um reconhecimento à sua galeria. Com 15 prêmios conquistados no ano do seu lançamento, o "muscle car" se tornou o maior vencedor da indústria.