Ford KA é destaque de vendas e inicia 2018 na vice-liderança do mercado

O Ford Ka foi um dos destaques de vendas de janeiro e iniciou 2018 na vice-liderança do mercado, consolidando a posição conquistada no último trimestre do ano passado. O hatch da Ford somou 7.509 emplacamentos e garantiu 11,4% de participação dentro do segmento mais disputado da indústria.

“A combinação de atributos como design, espaço interno, conectividade e o motor 1.0 aspirado mais potente do mercado, sem abrir mão da economia, tem impulsionado o sucesso do Ka. Além de oferecer uma equação atraente de conteúdo e preço, ele figura entre os produtos de melhor qualidade percebida da indústria”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford.

As condições comerciais oferecidas pela marca são outro fator que favorece o desempenho do modelo. O Ka tem hoje uma condição única de financiamento no mercado, com uma entrada e saldo em 30 meses com taxa zero. E a Ford dispõe também de outras condições para a sua aquisição, com diferentes opções de prazo e entrada que permitem adequar o pagamento à disponibilidade de cada cliente.

O Ka tem uma estrutura de catálogos simples e transparente, com as versões SE, SE Plus, Trail e SEL nas motorizações 1.0 e 1.5, além das novas opções S e SE Tecno com motor 1.0. Toda a linha já vem de série com itens como direção elétrica, ar-condicionado, trava elétrica e abertura elétrica do porta-malas.