Ford Ka 2019 apostará em novo motor e transmissão automática

Em 2018, a Ford lançará a linha 2019 do Ka contando com poucas mudanças visuais e a inclusão da central multimídia Sync3 nas versões mais caras. As modificações estão presentes na grade dianteira de design interno no formato de uma colmeia, novos faróis e lentes das lanternas, além de um painel de instrumentos com desenho parecido ao do EcoSport.



O destaque fica mesmo por conta do novo motor 1.5 Dragon, com três cilindros, de 137 cv de potência e 16,2 kgfm de torque, além da também inédita transmissão automática de seis velocidades que equiparão tanto a versão hatch como a sedã. Já o atual motor 1.5 Sigma, de quatro cilindros, que gera até 110 cv e 14,9 kgfm de torque não será mais fabricado. As opções com motorização 1.0 continuam sem modificações mecânicas.



A expectativa era que a linha 2018 do Fiesta, apresentada na quinta-feira (23), também ganhasse o conjunto com propulsor de três cilindros. Contudo, a Ford manteve as mesmas opções motorização do modelo 2017: motor 1.6 Sigma e 1.0 turbo Ecoboost.