Ford Focus RS faz manobras radicais em estrada perdida nas montanhas da China

A Ford criou uma série de vídeos mostrando as melhores estradas para dirigir do mundo, estrelada pelos carros da sua linha de alta performance. Depois de passar pela Europa a série foi à China, onde descobriu uma pequena maravilha: uma estrada perdida nas montanhas da província de Guizhou, que é percorrida pelo Focus RS – veja aqui.

A serrinha radical, chamada Stilwell Road, faz uma subida vertiginosa de 350 metros num trajeto de pouco mais de 4 quilômetros, com 24 curvas fechadas em U. Durante a Segunda Guerra Mundial ela foi uma rota vital de abastecimento para os Aliados, mas depois do conflito ficou esquecida durante meio século.

Hoje, suas pistas de cascalho solto ficam vazias durante a maior parte do tempo, tornando-se um “parque de diversões” perfeito para o Focus RS. Para a gravação, feita com um piloto experiente, ela foi devidamente fechada ao tráfego de outros veículos para garantir a segurança.

Equipado com motor 2.3 EcoBoost de 350 cv, o Focus RS tem um sistema de tração nas quatro rodas AWD que distribui o torque para as rodas dianteiras de acordo com a aderência, otimizando aceleração e estabilidade. Feito por e para quem é apaixonado por carros, ele também oferece outros recursos que aumentam o controle e a emoção de dirigir, como suspensão ajustável, eixo dianteiro com diferencial de escorregamento limitado e quatro modos de direção, incluindo o “Drift” para derrapagens controladas.