Ford F-250 Lariat chega ao Brasil por R$550 mil

Grande em tamanho e valor, a F-250 chega ao Brasil através da importadora independente Direct Imports de São Paulo. O veículo de grande porte é o mais caro da linha das picapes, custando R$ 550 mil sob encomenda. A versão importada para o país ganha motor V8 Power Stroke de 6.7 litros com alcance de 446 cavalos de potência e 127,9 kgfm de torque. A tração é 4x4 e o câmbio automático é de seis marchas.

A parte externa da picape recebe pintura com dois tons, para-choques dianteiro e traseiro com acabamento cromado, estribo e faróis de neblina e maçanetas na cor do veículo. Equipado com ar-condicionado de duas zonas e controle automático, internamente a picape ganha aquecedor de bancos e sistema multimídia com tela de 7 polegadas e sistema de GPS com 10 auto-falantes e 2 subwoofers.

A F-250 foi vendida no Brasil até 2012, quando encerrou sua produção. Ocupando seu espaço, a Ranger foi o destaque de vendas da época de acordo com o avanço das suas gerações. Atualmente, a RAM 2500 é a grandona que está no mercado do país custando R$ 260 mil, pouco menos que a metade da versão pesada da Ford que está chegando em solo brasileiro.

Vale lembrar que o valor da picape que está voltando ao Brasil pode variar o valor de acordo com a carroceria e os equipamentos que o cliente escolher, como também o valor do dólar na cotação do dia. Nos Estados Unidos, o modelo está sendo vendido inicialmente por R$R$ 187.926.

