Ford EcoSport 2018 começa a ser produzido no Brasil

A Ford anunciou em um evento na Argentina, os próximos modelos que começarão a ser produzidos. O novo Ford EcoSport está entre os carros que chegarão ao país este ano, dando início a fabricação no Brasil em maio, segundo os executivos da marca norte-americana, Sebastián Touron e Carlos Del Pino.

Os argentinos também irão receber o sedã compacto Ka+, o Fusion reestilizado e o monovolume S-Max. A expectativa é que os carros sejam mostrados no próximo Salão de Buenos Aires que acontece em junho.

A versão do EcoSport que será feita no Brasil virá com um visual reestilizado, a parte interna com melhor acabamento, câmbio automático antes Powershift para a nova caixa automática de seis marchas com conversor de torque.

O SUV compacto foi mostrado no final de 2016 nos Estados Unidos antes da abertura do Salão de Los Angeles.

Veja Também

Comentários